به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، پلتفرم فیلم‌نت به‌عنوان حامی رسمی TEDxKish 2026 همکاری خود را با این رویداد آغاز کرد. این همکاری در حالی شکل می‌گیرد که فیلم‌نت و تداکس کیش سال گذشته نیز همراه همدیگر بودند.

در چارچوب این همکاری، فیلم‌نت بخشی ویژه را در پلتفرم خود به TEDxKish اختصاص می‌دهد تا محتوای این رویداد در اختیار علاقه‌مندان، پژوهشگران و مخاطبان گسترده‌ ایده‌های نو قرار گیرد.

این رویداد که با مجوز رسمی از سازمان جهانی TED و امسال با مفهوم مرکزی «دریا از اینجا می‌گذرد» برگزار می‌شود.

«دریا از اینجا می‌گذرد» روایتی الهام‌گرفته از حرکت پیوسته دریا و مسیرهایی است که در طول زمان شکل می‌گیرند، تغییر می‌کنند و ادامه می‌یابند.

دریا همیشه در حرکت است؛ گاهی آرام به ساحل می‌رسد، گاهی موج‌هایش بلند می‌شوند و گاهی برای لحظه‌ای آرام می‌گیرد. هر حرکت، شکل تازه‌ای به آن می‌دهد و هر موج، بخشی از روایتی است که همچنان ادامه دارد. این حرکت، استعاره‌ای از مسیر زندگی و شکل‌گیری ایده‌هاست؛ مسیرهایی که گاه با یک پرسش ساده آغاز می‌شوند، در مواجهه با تجربه‌ها تغییر می‌کنند و به درک و دیدگاهی تازه می‌رسند.

کیش، به‌واسطه موقعیت تاریخی خود در مسیرهای دریایی و تجاری، همواره محل عبور کشتی‌ها، تبادل کالاها و مواجهه فرهنگ‌ها و تجربه‌های گوناگون بوده است. کشتی‌هایی که از این مسیر می‌گذشتند، تنها کالا جابه‌جا نمی‌کردند؛ روایت‌ها، تجربه‌ها و ایده‌ها نیز همراه آن‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رسیدند. این پیشینه، ایده شکل‌گیری مفهوم امسال TEDxKish بوده است؛ جایی که عبور، نه پایان یک مسیر، بلکه امکان آغاز مسیری دیگر است.

در این رویداد، سخنرانان TEDxKish مسیر شکل‌گیری ایده‌های خود را روایت می‌کنند. از تجربه‌ها و پرسش‌هایی که نقطه آغاز بوده‌اند تا شکست‌ها، کشف‌ها و لحظه‌هایی که مسیرشان را تغییر داده‌اند، صبحت می‌کنند. هر سخنرانی فرصتی است برای به اشتراک گذاشتن بخشی از این حرکت و روایتی که با پایان یافتن روی صحنه متوقف نمی‌شود و می‌تواند در ذهن مخاطبان ادامه پیدا کند.

«دریا از اینجا می‌گذرد» یادآور این است که ایده‌ها در یک نقطه متوقف نمی‌شوند. آن‌ها از تجربه‌ای به تجربه دیگر می‌رسند، در مواجهه با نگاه‌های تازه شکل دیگری پیدا می‌کنند و مسیرهای جدیدی می‌سازند. گاهی یک حرکت کوچک، آغاز جریانی است که ادامه آن را نمی‌توان از پیش پیش‌بینی کرد.

دلیل اینکه تداکس کیش امسال در تهران برگزار می‌شود، شرایط فعلی جنوب کشور است. با این حال، پیوند رویداد با کیش همچنان بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهد بود. در همین راستا، تلاش شده است با حفظ حضور و مشارکت اعضای تیم اجرایی مقیم کیش، زمینه همراهی جامعه محلی نیز فراهم شود که در این راستا پیش‌بینی شده است رویداد به‌صورت آنلاین در کیش نیز پخش شود تا مخاطبان این جزیره بتوانند هم‌زمان با برگزاری برنامه در تهران، آن را دنبال کنند.

تداِکس کیش ۲۰۲۶ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد و فیلم‌نت، پخش اختصاصی محتوای این رویداد را در بخش تخصصی TEDx خود برعهده دارد.

فیلم‌نت پیش‌تر با پوشش رویدادهای تداکس دانشگاه تهران و تداکس توس، تداکس کیش تجربه‌ای در پخش و بازنشر ایده‌های الهام‌بخش و همکاری با جوانان پویا و بااستعداد ایرانی را رقم زده است و اکنون با TEDxKish، این مسیر را پیش می‌برد.

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