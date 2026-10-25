۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  ابراهیم شهرانی روز یکشنبه سوم آبان‌ماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی در شهرستان لردگان زمینه اشتغال‌زایی مستقیم دو نفر فراهم خواهد شد.

شهرانی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300140
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha