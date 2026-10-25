به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، کنسرت آثار مجید انتظامی، آهنگساز و رهبر ارکستر مطرح ایرانی، پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ با همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره و به رهبری این هنرمند در تالار اسپیناس پالاس تهران توسط فیدیبو برگزار می‌شود.

در این کنسرت، گزیده‌ای از آثار ماندگار مجید انتظامی در زمینه موسیقی فیلم با همراهی نوازندگان سازهای کلاسیک و ایرانی و گروه کر اجرا خواهد شد.

موسیقی فیلم‌های «از کرخه تا راین»، «آژانس شیشه‌ای»، «بوی پیراهن یوسف»، «دیوانه‌ای از قفس پرید»، «کانی مانگا»، «دوئل»، «عقاب‌ها»، «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما»، «کلاه پهلوی»، «مردان آنجلس»، «گرگ‌ها»، «خرمشهر» و «زال و سیمرغ» از جمله آثاری هستند که در این کنسرت، پیش‌روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

مجید انتظامی با رهبری این ارکستر، مخاطبان را به شنیدن دوباره ملودی‌هایی دعوت می‌کند که در گذر سال‌ها همچنان در حافظه شنیداری علاقه‌مندان سینما و موسیقی باقی مانده‌اند.

وحید خالقی تهیه‌کننده، مهیار مهرآذر مدیر ارکستر، نیما زاهدی کنسرت‌مایستر، گلنوش انتظامی مدیر برنامه، علی مقدم مدیر پروژه، امیرحسین محمدیان مدیر هنری و علی ثانی و علی اعلایی مجریان طرح این رویداد هستند.

فیدیبو پیش از این مجموعه اجراهای فیلم‌ـ‌کنسرت خود از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ به رهبری سینا خیرآبادی در هتل اسپیناس پالاس روی صحنه برده بود و طی ۲۰ شب و ۳۸ سانس، آثاری ا «هری پاتر»، «ارباب حلقه‌ها»، آثار هایائو میازاکی، موسیقی‌های هانس زیمر، آثار برگزیده اسکار موسیقی و مجموعه «بازی تاج‌وتخت» برای مخاطبان اجرا کرد.

این مجموعه پیش از این در شهرهایی همچون شیراز، اصفهان، کرمان، یزد، رشت و ساری نیز برگزار شده بود و پس از پنج ماه بار دیگر به هتل اسپیناس پالاس تهران بازمی‌گردد.

این کنسرت در هر ۲ روز پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان، ساعت ۱۹ در تالار اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فیدیبو به آدرس (http://fidb.ir/jsp) برای تهیه بلیت اقدام کنند.

این کنسرت با همراهی فیدیبو، دیجی‌پی و طلای دیجیتال دیجی‌کالا برگزار می‌شود.

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