به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل با اشاره به برنامه‌های استان اردبیل برای توسعه گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق مختلف استان اظهار کرد: تقویم رویدادهای گردشگری استان با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی شهرستان‌ها تدوین شده و در مجموع ۴۵ رویداد برای فصل‌های مختلف سال و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه در نظر گرفته شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با بیان اینکه رویدادهای محلی و فرهنگی می‌توانند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان داشته باشند، افزود: در روزهای اخیر چند رویداد گردشگری و فرهنگی در شهرستان‌های استان برگزار شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به رویدادهای گردوی کلور و انار نمهیل در شهرستان خلخال و رویداد هیوا در شهرستان کوثر اشاره کرد.

او تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت این رویدادها برای افزایش ماندگاری گردشگران و معرفی جاذبه‌های گردشگری مناطق مختلف استان استفاده کنیم. تولید محتوا با حضور خبرنگاران و فعالان فضای مجازی نیز می‌تواند به شناساندن این ظرفیت‌ها به مخاطبان بیشتر کمک کند.

نجار قابل با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب تورهای گردشگری به استان، ادامه داد: پیش از برگزاری رویدادها، اطلاعات مربوط به آن‌ها در اختیار انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی کشور و جامعه تورگردانان ایران قرار می‌گیرد تا فعالان این حوزه بتوانند متناسب با زمان برگزاری رویدادها، برای اجرای تورهای گردشگری برنامه‌ریزی کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی اردبیل ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و بازگشایی مرز، زمینه حضور دوباره گردشگران خارجی و بهره‌مندی استان از ظرفیت‌های گردشگری سلامت فراهم شود.

نجار قابل ادامه داد: برای آذرماه امسال برنامه‌ریزی شده است دومین دوره سمینار بین‌المللی گردشگری سلامت با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شود.

او تاکید کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند معرفی هدفمند جاذبه‌ها، تقویت رویدادهای محلی، افزایش ماندگاری مسافران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری سلامت است؛ مسیری که با برنامه‌ریزی برای رویدادهای متنوع و گسترش همکاری با فعالان صنعت گردشگری دنبال می‌شود.

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