۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

هفتمین جشنواره بلوط در سرسختی علیا؛ جشن همدلی، پاسداشت طبیعت و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شازند

هفتمین جشنواره بلوط در سرسختی علیا؛ جشن همدلی، پاسداشت طبیعت و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شازند

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند از برگزاری هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیای شهرستان شازند، با هدف پاسداشت میراث طبیعی، معرفی جاذبه‌های گردشگری روستایی و احیای آیین‌ها و سنت‌های بومی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز یکشنبه ۳ ابانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا اظهار کرد: جشنواره‌های بومی و محلی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری روستاها دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و افزایش مشارکت مردم در پاسداشت میراث ارزشمند منطقه باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: شهرستان شازند با برخورداری از طبیعت چشم‌نواز، چشم‌اندازهای کوهستانی، جاذبه‌های روستایی و فرهنگ غنی بومی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور دارد و برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره بلوط، فرصتی برای معرفی این قابلیت‌ها به گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ محلی است.

او با تأکید بر ضرورت توجه به حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و صیانت از پوشش گیاهی و درختان بومی باید از محورهای اصلی چنین برنامه‌هایی باشد؛ چراکه توسعه گردشگری پایدار در گرو حفظ سرمایه‌های طبیعی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده است.
 

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کد خبر 1405080300143
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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