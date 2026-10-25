به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز یکشنبه ۳ ابانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری هفتمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا اظهار کرد: جشنواره‌های بومی و محلی نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری روستاها دارند و می‌توانند زمینه‌ساز رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و افزایش مشارکت مردم در پاسداشت میراث ارزشمند منطقه باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: شهرستان شازند با برخورداری از طبیعت چشم‌نواز، چشم‌اندازهای کوهستانی، جاذبه‌های روستایی و فرهنگ غنی بومی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور دارد و برگزاری رویدادهایی همچون جشنواره بلوط، فرصتی برای معرفی این قابلیت‌ها به گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ محلی است.

او با تأکید بر ضرورت توجه به حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: در کنار معرفی جاذبه‌های گردشگری، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و صیانت از پوشش گیاهی و درختان بومی باید از محورهای اصلی چنین برنامه‌هایی باشد؛ چراکه توسعه گردشگری پایدار در گرو حفظ سرمایه‌های طبیعی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده است.



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