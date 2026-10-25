به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» در تفرش، اظهار کرد: این رویداد زمینه ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌ها، جاذبه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های هنری شهرستان و فرصتی برای انعکاس فرهنگ غنی و پیشینه پرافتخار این دیار از طریق رسانه ملی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تفرش افزود: حضور پرشور مردم تفرش در این برنامه، نشان‌دهنده علاقه و تعلق خاطر مردم به هویت فرهنگی، میراث تاریخی و داشته‌های ارزشمند سرزمین خود است و مشارکت مردم، هنرمندان و مسئولان در چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری و معرفی شایسته ظرفیت‌های شهرستان داشته باشد.

او تصریح کرد: تفرش با برخورداری از پیشینه تاریخی ارزشمند، مفاخر نامدار، هنرهای اصیل و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای معرفی در سطح ملی دارد و استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر شناساندن این شهرستان به‌عنوان یکی از مقاصد فرهنگی و گردشگری استان مرکزی باشد.

در این مراسم، ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، میقانی، فرماندار، اجرایی، امام جمعه و ایرج حسابی، فرزند پروفسور، به ایراد سخن پرداختند و بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شهرستان و بهره‌گیری از فرصت‌های رسانه‌ای برای شناساندن توانمندی‌های منطقه تأکید کردند.

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