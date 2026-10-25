۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹

خانه تاریخی پدر محمد مصدق، میزبان برنامه تلویزیونی «ایران جان» / فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری آشتیان

خانه تاریخی پدر محمد مصدق، میزبان برنامه تلویزیونی «ایران جان» / فرصتی برای معرفی هویت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری آشتیان

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان از برگزاری برنامه تلویزیونی «ایران جان» با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و در فضای تاریخی منزل میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر، پدر محمد مصدق، خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی، امروز یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری برنامه تلویزیونی «ایران جان» در منزل تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر اظهار کرد: حضور رسانه ملی در بناهای تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان‌ها و آشنایی بیشتر مردم با پیشینه و هویت تاریخی مناطق مختلف کشور است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان افزود: منزل تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر، پدر دکتر محمد مصدق، از جمله بناهای واجد اهمیت تاریخی در شهرستان آشتیان است که می‌تواند به‌عنوان بستری مناسب برای روایت تاریخ، معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و شناساندن هویت فرهنگی این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

او  در ادامه خاطرنشان کرد: آشتیان با برخورداری از پیشینه تاریخی ارزشمند، مفاخر نامدار، بناهای تاریخی و میراث فرهنگی غنی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای معرفی در سطح ملی دارد و استفاده هدفمند از فرصت‌های رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن این قابلیت‌ها به علاقه‌مندان و گردشگران ایفا کند.

برگزاری برنامه «ایران جان» در خانه تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر، گامی در مسیر پیوند رسانه، میراث فرهنگی و گردشگری و فرصتی برای روایت بخشی از تاریخ و هویت آشتیان از دل یکی از خانه‌های تاریخی ارزشمند این شهرستان بود.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300146
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha