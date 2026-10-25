به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری آشتیانی، امروز یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری برنامه تلویزیونی «ایران جان» در منزل تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر اظهار کرد: حضور رسانه ملی در بناهای تاریخی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان‌ها و آشنایی بیشتر مردم با پیشینه و هویت تاریخی مناطق مختلف کشور است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان افزود: منزل تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر، پدر دکتر محمد مصدق، از جمله بناهای واجد اهمیت تاریخی در شهرستان آشتیان است که می‌تواند به‌عنوان بستری مناسب برای روایت تاریخ، معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و شناساندن هویت فرهنگی این منطقه مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه خاطرنشان کرد: آشتیان با برخورداری از پیشینه تاریخی ارزشمند، مفاخر نامدار، بناهای تاریخی و میراث فرهنگی غنی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای معرفی در سطح ملی دارد و استفاده هدفمند از فرصت‌های رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن این قابلیت‌ها به علاقه‌مندان و گردشگران ایفا کند.

برگزاری برنامه «ایران جان» در خانه تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر، گامی در مسیر پیوند رسانه، میراث فرهنگی و گردشگری و فرصتی برای روایت بخشی از تاریخ و هویت آشتیان از دل یکی از خانه‌های تاریخی ارزشمند این شهرستان بود.



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