به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای بررسی ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری بهینه از املاک و توسعه زیرساخت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شفیعی، مدیرکل برنامه و بودجه استان، به همراه هیئت کارشناسی، از ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و همچنین خانه‌های تاریخی صنایع‌دستی عظیم‌نژاد و قنبری بازدید کرد.

این بازدید با محوریت موضوع تهاتر و بررسی شرایط و ظرفیت‌های ساختمان اداره‌کل انجام شد تا زمینه بهره‌گیری مناسب از امکانات موجود و پیگیری راهکارهای قانونی و اجرایی در این زمینه فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: بررسی وضعیت املاک و فضاهای مرتبط با فعالیت‌های صنایع‌دستی، از جمله خانه‌های تاریخی صنایع‌دستی عظیم‌نژاد و قنبری، نیز از دیگر محورهای این بازدید بود که با هدف آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های موجود و بررسی زمینه‌های بهره‌برداری مؤثر از این فضاها انجام شد.

محمد نیکنام با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسی در پیگیری موضوعات مرتبط با املاک، خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مجموعه‌های مرتبط می‌تواند در بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌ها، رفع موانع احتمالی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و منطبق با ضوابط قانونی نقش مؤثری ایفا کند.

این بازدید در راستای بررسی کارشناسی موضوع تهاتر و ارزیابی ظرفیت‌های موجود انجام شد و می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری اقدامات بعدی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط باشد همچنین شفیعی با هنرمندان صنایع‌دستی در مورد مسائل و مشکلات گفت‌وگو کرد.



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