۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد

افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب و خواستار خودداری از اظهارت غیر کارشناسی شد.

به گزارش میراث آریا، مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تکذیب افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما اظهار کرد: مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی دریافت کنند. 

او عنوان کرد: این سازمان ضمن نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی، با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها مطابق ضوابط برخورد خواهد کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کند. 

اخوان از شهروندان خواست اخبار مرتبط را از طریق منابع رسمی سازمان هواپیمایی کشوری دنبال کنند و پیش از اطمینان از صحت اطلاعات، از بازنشر مطالب تاییدنشده خودداری کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300150
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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