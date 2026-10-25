میز تخصصی زیورآلات، تراش سنگ و تراش صدف در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: میزهای تخصصی فرصتی برای گردهمایی هنرمندان و فعالان هر رشته فراهم می‌کنند تا ضمن طرح دیدگاه‌ها و مسائل حرفه‌ای خود، درباره مسیر توسعه فعالیت‌ها، تقویت همکاری‌ها و ایجاد ساختاری منسجم برای پیگیری امور تخصصی به تبادل نظر بپردازند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در میز تخصصی زیورآلات، تراش سنگ و تراش صدف، ظرفیت‌های این رشته‌ها و زمینه‌های همکاری میان هنرمندان مورد توجه قرار می‌گیرد. این حوزه‌ها به دلیل پیوند هنرهای دستی با طراحی، ظرافت در ساخت و قابلیت خلق محصولات متنوع، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه و عرضه محصولات صنایع‌دستی برخوردارند.

او عنوان کرد: زیورآلات دست‌ساز، محصولات حاصل از تراش سنگ و آثار ساخته‌شده با صدف، علاوه بر برخورداری از ارزش هنری، قابلیت تنوع‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی و پاسخ‌گویی به سلیقه‌های مختلف مخاطبان را دارند. تقویت ارتباط میان هنرمندان این رشته‌ها می‌تواند زمینه تبادل تجربه، ارتقای کیفیت تولیدات و توجه بیشتر به طراحی و نوآوری در محصولات را فراهم کند.

رمجی با بیان اینکه تشکیل تشکل حرفه‌ای نیازمند مشارکت و همراهی فعالان همان رشته است، عنوان کرد: برگزاری این میز تخصصی، بخشی از روند شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان است که در آن، زمینه هم‌افزایی میان هنرمندان و حرکت به سمت سازمان‌دهی فعالیت‌های تخصصی فراهم می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری میزهای تخصصی رشته‌های مختلف، روند تشکیل هیئت مؤسس و طی مراحل بعدی برای شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای دنبال خواهد شد تا هنرمندان بتوانند در قالب ساختاری منسجم‌تر، مسائل مشترک خود را پیگیری کرده و نقش فعال‌تری در توسعه رشته تخصصی خود داشته باشند.

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