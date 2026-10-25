پوشش مردان و زنان در بازارهای تاریخی دوره قاجار

میراث آریا: بازارهای تاریخی ایران در دوره قاجار، علاوه بر نقش اقتصادی و تجاری، از مهم‌ترین فضاهای اجتماعی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رفتند. این بازارها محل دادوستد کالا، ارتباطات اجتماعی، تبادل اخبار و تعامل گروه‌های مختلف مردم بودند. نوع پوشش افراد حاضر در بازار، بازتابی از جایگاه اجتماعی، وضعیت اقتصادی، باورهای مذهبی، شرایط اقلیمی و آداب‌ورسوم رایج در آن دوره محسوب می‌شد. بررسی پوشش مردان و زنان در بازارهای تاریخی عصر قاجار، به شناخت بهتر ساختار اجتماعی و فرهنگ پوشاک در ایران کمک می‌کند.

۱. نوع پوشش مردان در بازارهای دوره قاجار

پوشش مردان در بازارهای دوره قاجار، متناسب با موقعیت اجتماعی، شغل، توان مالی و شرایط آب‌وهوایی متفاوت بود. با این حال، برخی از اجزای پوشاک در میان گروه‌های مختلف جامعه رواج بیشتری داشتند.

یکی از پوشش‌های رایج مردان، قبای بلند بود که معمولاً روی پیراهن پوشیده می‌شد. پیراهن، شلوار گشاد و انواع بالاپوش نیز از اجزای اصلی پوشاک مردانه به شمار می‌رفتند. در بسیاری از موارد، شالی به دور کمر بسته می‌شد که علاوه بر جنبه پوششی، برای نگهداری وسایل کوچک نیز کاربرد داشت. جنس و کیفیت پارچه لباس‌ها، بسته به توان مالی افراد، از پارچه‌های ساده و ارزان‌قیمت تا انواع مرغوب‌تر و گران‌بها متغیر بود.

کلاه نیز یکی از عناصر مهم پوشش مردان محسوب می‌شد. نوع کلاه در طول دوره قاجار تغییراتی را تجربه کرد و در دوره‌های مختلف، کلاه‌های متفاوتی در میان گروه‌های اجتماعی رواج داشت. در کنار کلاه، استفاده از عمامه نیز در میان برخی گروه‌ها، به‌ویژه روحانیان، متداول بود.

کفش مردان معمولاً متناسب با نوع فعالیت آنان انتخاب می‌شد. بازاریان، پیشه‌وران و کارگران از کفش‌های ساده و بادوام استفاده می‌کردند؛ در حالی که افراد متمول‌تر امکان تهیه کفش‌های مرغوب‌تر را داشتند. همچنین، نوع پوشش تاجران، صاحبان حجره‌ها، باربران و صنعتگران به دلیل تفاوت در فعالیت‌های روزمره، یکسان نبود.

۲. نوع پوشش زنان در بازارهای دوره قاجار

پوشش زنان در دوره قاجار تحت تأثیر باورهای مذهبی، عرف اجتماعی و شرایط فرهنگی جامعه قرار داشت. در بسیاری از شهرهای ایران، زنان هنگام حضور در فضاهای عمومی، از پوشش‌هایی استفاده می‌کردند که بدن و موی آنان را می‌پوشاند. با این حال، شیوه پوشش زنان در مناطق مختلف و میان طبقات اجتماعی یکسان نبود.

چادر یکی از پوشش‌های رایج زنان هنگام حضور در فضای عمومی بود. روبنده یا پوشش‌های صورت نیز در برخی مناطق و میان گروه‌هایی از زنان مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما میزان رواج آن در همه شهرها و دوره‌های تاریخی یکسان نبود. زیر چادر، زنان از لباس‌هایی مانند پیراهن، دامن یا تنبان استفاده می‌کردند که نوع، جنس و تزئینات آن‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت بود.

زنان متعلق به خانواده‌های متمول معمولاً امکان استفاده از پارچه‌های مرغوب‌تر، لباس‌های تزئین‌شده و زیورآلات بیشتری داشتند. در مقابل، زنان متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد، پوشاک ساده‌تر و کاربردی‌تری انتخاب می‌کردند. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده ارتباط مستقیم پوشاک با وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی افراد بود.

حضور زنان در بازار نیز به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر منطقه بستگی داشت. برخی زنان برای خرید مایحتاج روزانه، تهیه پارچه و لوازم زندگی یا انجام فعالیت‌های اقتصادی به بازار مراجعه می‌کردند. همچنین، زنان فعال در برخی مشاغل و فعالیت‌های تولیدی، متناسب با نوع کار خود از پوشش‌های کاربردی استفاده می‌کردند.

۳. ارتباط پوشش با فضای اجتماعی و اقتصادی بازار

بازارهای تاریخی دوره قاجار فضایی متشکل از گروه‌های اجتماعی گوناگون بودند. تاجران، پیشه‌وران، صنعتگران، کارگران، خریداران و مسافران با پوشش‌هایی متفاوت در این فضا حضور داشتند. نوع لباس و کیفیت پارچه، گاه نشانه‌ای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد بود؛ با این حال، نمی‌توان جایگاه اجتماعی اشخاص را صرفاً بر اساس پوشش آنان تعیین کرد.

شرایط اقلیمی نیز در انتخاب پوشاک تأثیر داشت. برای مثال، در مناطق سردسیر استفاده از بالاپوش‌های ضخیم‌تر رواج داشت، در حالی که در مناطق گرم‌تر، لباس‌های سبک‌تر و متناسب با شرایط آب‌وهوایی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

همچنین، پوشاک در دوره قاجار تحت تأثیر تحولات فرهنگی و ارتباطات با کشورهای دیگر قرار داشت. به‌ویژه در دوره‌های متأخر قاجار، برخی تغییرات در پوشش گروه‌هایی از جامعه مشاهده شد؛ هرچند میزان پذیرش این تغییرات در میان طبقات اجتماعی و مناطق مختلف یکسان نبود.

۴. اهمیت تاریخی و فرهنگی پوشاک بازارهای قاجاری

مطالعه پوشاک مردان و زنان در بازارهای تاریخی، علاوه بر شناخت شیوه زندگی مردم، اطلاعات ارزشمندی درباره مناسبات اجتماعی، تفاوت‌های طبقاتی، الگوهای مصرف و تحولات فرهنگی ارائه می‌دهد. بررسی اسناد تاریخی، سفرنامه‌ها، تصاویر و نقاشی‌های به‌جامانده از دوره قاجار می‌تواند در بازسازی دقیق‌تر نوع پوشش و شیوه حضور مردم در بازارهای آن زمان مؤثر باشد.

با توجه به مطالب فوق، پوشش مردان و زنان در بازارهای تاریخی دوره قاجار بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را تشکیل می‌داد. لباس‌های مردانه مانند قبا، پیراهن، شلوار و انواع کلاه و پوشش‌های زنانه مانند چادر و لباس‌های زیرین، متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تفاوت در کیفیت پارچه، نوع دوخت، تزئینات و اجزای پوشاک نیز بازتابی از تنوع اجتماعی آن دوره بود.

بنابراین، بررسی پوشاک در بازارهای تاریخی قاجار می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای مطالعات تاریخی و مردم‌شناختی، در شناخت بهتر زندگی روزمره مردم و حفاظت از میراث فرهنگی ایران مورد توجه قرار گیرد.

محمد صالحی مسئول موزه های استان مرکزی

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