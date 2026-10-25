به گزارش میراث آریا، مارتن استاینبوخ، استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه فناوری آیندهوون هلند گفت: مسافران ممکن است تا ۱۰ سال آینده در اروپا با هواپیماهای برقی پرواز کنند. او معتقد است همان‌طور که سیاست‌های دولتی خودروسازان را به سمت تولید خودروهای برقی سوق داد، باید سازندگان هواپیما نیز از طریق قانون‌گذاری به برقی‌سازی ناوگان خود ملزم شوند.

هلند، سریع‌تر از بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، جهان را به سمت پروازهای برقی سوق می‌دهد و شرکت نوپای هلندی «الیسیان ایرکرفت» (Elysian Aircraft) در حال ساخت یکی از نخستین هواپیماهای مسافربری جهان با نیروی باتری است.

دانیل جیکوبسون از بنیان‌گذاران این شرکت گفت: این هواپیما، ۶ موتور خواهد داشت و نوک بال‌های آن برای تطبیق با زیرساخت‌های فعلی گیت‌های فرودگاه‌ها تاشو خواهد بود زیرا بال‌های هواپیما بسیار بزرگ هستند.

کاهش انتشار آلایندگی ناشی از سوخت‌های فسیلی، مهمترین چالش پیش روی جهان است و صنعت هوانوردی سهم قابل‌توجهی در آن دارد. او گفت: با امکان جابه‌جایی ۹۰ مسافر در مسافت اولیه ۸۰۰ کیلومتر و در نهایت ۱۰۰۰ کیلومتر، می‌توان انتشار آلایندگی را در نیمی از پروازهای جهان به صفر رساند و انتشار کلی آلایندگی صنعت هوافضا را ۲۰ درصد کاهش داد.

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