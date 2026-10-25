۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

آرین‌شهر به استقبال برداشت زرشک رفت/ آغاز آیین شکرگزاری با حضور استاندار خراسان جنوبی

آرین‌شهر به استقبال برداشت زرشک رفت/ آغاز آیین شکرگزاری با حضور استاندار خراسان جنوبی

آیین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر، با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار قاینات، هیئت همراه، جمعی از مسئولان استان و شهرستان، کشاورزان و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر روز شنبه ۲ آبان‌ماه جاری با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار قاینات، هیئت همراه، جمعی از مسئولان استان و شهرستان، کشاورزان و مردم برگزار شد.

در این مراسم، استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی به همراه فرماندار و هیئت همراه، به‌صورت نمادین شاخه‌های زرشک را برش زده و بدین ترتیب آیین شکرگزاری برداشت این محصول به صورت رسمی آغاز شد. این بخش از برنامه، نمادی از آغاز فصل برداشت و فرصتی برای قدردانی از تلاش کشاورزانی بود که در تولید و برداشت زرشک نقش دارند.

آیین شکرگزاری برداشت زرشک با هدف پاسداشت زحمات کشاورزان، معرفی این محصول و فرآورده‌های آن و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برگزار شد. همچنین ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت رونق اقتصادی از دیگر اهداف این رویداد عنوان شده است.

در این مراسم، همچنین نمایشگاه و بازارچه محصولات صنایع دستی، خانگی و تولیدات کشاورزی زرشک و زعفران نیز برگزار شد که این اقدام با برپایی سیاه چادر عشایر تکمیل شد.

حضور مسئولان، کشاورزان و مردم در این مراسم، زمینه‌ای برای گردهمایی و همراهی جامعه محلی در پاسداشت محصول زرشک فراهم کرد؛ محصولی که معرفی ظرفیت‌ها و فرآورده‌های آن می‌تواند به شناساندن توانمندی‌های منطقه کمک کند.

این آیین در آرین‌شهر و با مشارکت مردم و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد و با برش نمادین شاخه‌های زرشک، برداشت این محصول رسماً گرامی داشته شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300155
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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