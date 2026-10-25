به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر روز شنبه ۲ آبان‌ماه جاری با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار قاینات، هیئت همراه، جمعی از مسئولان استان و شهرستان، کشاورزان و مردم برگزار شد.

در این مراسم، استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی به همراه فرماندار و هیئت همراه، به‌صورت نمادین شاخه‌های زرشک را برش زده و بدین ترتیب آیین شکرگزاری برداشت این محصول به صورت رسمی آغاز شد. این بخش از برنامه، نمادی از آغاز فصل برداشت و فرصتی برای قدردانی از تلاش کشاورزانی بود که در تولید و برداشت زرشک نقش دارند.

آیین شکرگزاری برداشت زرشک با هدف پاسداشت زحمات کشاورزان، معرفی این محصول و فرآورده‌های آن و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برگزار شد. همچنین ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت رونق اقتصادی از دیگر اهداف این رویداد عنوان شده است.

در این مراسم، همچنین نمایشگاه و بازارچه محصولات صنایع دستی، خانگی و تولیدات کشاورزی زرشک و زعفران نیز برگزار شد که این اقدام با برپایی سیاه چادر عشایر تکمیل شد.

حضور مسئولان، کشاورزان و مردم در این مراسم، زمینه‌ای برای گردهمایی و همراهی جامعه محلی در پاسداشت محصول زرشک فراهم کرد؛ محصولی که معرفی ظرفیت‌ها و فرآورده‌های آن می‌تواند به شناساندن توانمندی‌های منطقه کمک کند.

این آیین در آرین‌شهر و با مشارکت مردم و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد و با برش نمادین شاخه‌های زرشک، برداشت این محصول رسماً گرامی داشته شد.

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