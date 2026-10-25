به گزارش میراث آریا، یاسر احمدی از فیلمسازان کشور و عضو کمیته بین‌المللی «سینه تور» با حکم مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان به عنوان دبیر نخستین جشنواره سینما و گردشگری ویستا منصوب شد.

در متن حکم انتصاب احمدی آمده است:

«آقای یاسر احمدی/ با سلام

با عنایت به تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره سینما و گردشگری (CINETOUR) و برنامه ریزی اولین دوره این رویداد به میزبانی اصفهان بدین‌وسیله با توجه به عضویت جنابعالی در کمیته بین‌المللی سین تور و نیز سوابق و تجربیات فراوان در این حوزه شما را به عنوان دبیر جشنواره ویستا منصوب می‌نمایم. امید است با توکل به الطاف بیکران الهی و با همت و تلاش جنابعالی، برگزاری شایسته این رویداد، برگ زرین دیگری در تاریخ جشنواره سینمای ایران رقم بخورد.»

یاسر احمدی، دارای مدرک کارشناسی سینما، کارگردان، تهیه کننده و مدیرعامل مؤسسه سینمایی سیمرغ تارا است.

از جمله آثار او می‌توان به فیلم‌های بلند داستانی: «سرآلیش» و «خداحافظ سینما» و آثار کوتاهی چون «جباره حقیقت یک رسانه، مرگ یک کابوس است»، «تا شقایق هست زندگی باید کرد»، «آرزو کن»، «فراتر از مرز»، «تک ماده» و… اشاره کرد.

احمدی همچنین، عضو سازمان جهانی سینما و گردشگری سین تور (مستقر در رم)، نماینده اصلی کمیته بین‌المللی سینه تور ایران، و نایب رئیس سازمان بین‌المللی آرت اکشن یونسکو در ایران (مستقر در یونان) نیز، است.

او به‌عنوان داور و عضو هیئت‌های داوری در جشنواره‌های بین‌المللی حضور داشته که می‌توان به عضویت در هیات داوران جشنواره فیلم فینیسترا پرتغال، ریاست هیات داوران جشنواره فیلم اسکندریه مصر، عضویت هیات داوران جشنواره فیلم داخلیه عمان، عضو هیات داوران جشنواره بین‌المللی فیلم گردشگری آفریقا و… اشاره کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری ویستا اردیبهشت ماه سال آینده در اصفهان برگزار می‌شود.

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