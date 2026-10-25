به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدماتی و پذیرایی در صنعت گردشگری اظهار کرد: سفره‌خانه‌های سنتی از جمله ظرفیت‌های گردشگری هستند که می‌توانند با ارائه خدمات متناسب با فرهنگ و هویت بومی، تجربه متفاوتی از حضور در هرمزگان را برای گردشگران رقم بزنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: بررسی وضعیت تأسیسات گردشگری، ارزیابی روند تجهیز و آماده‌سازی واحدها و شناسایی ظرفیت‌های موجود، از جمله اقداماتی است که با هدف بهبود خدمات گردشگری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مطلوب این مجموعه‌ها دنبال می‌شود.

او عنوان کرد: کارشناسان این معاونت در بازدیدهای میدانی، وضعیت واحدهای تبدیلی و سفره‌خانه‌های سنتی در حال تجهیز را بررسی می‌کنند تا ضمن ارزیابی شرایط موجود، موضوعات مرتبط با تکمیل و راه‌اندازی این مجموعه‌ها پیگیری شود.

محمدی خاطرنشان کرد: گسترش زیرساخت‌های پذیرایی و تقویت ظرفیت فعالیت مجموعه‌های گردشگری، در کنار توجه به هویت فرهنگی و سنت‌های بومی، می‌تواند به افزایش تنوع خدمات، ارتقای کیفیت میزبانی و توسعه گردشگری شهرستان بندرعباس کمک کند.

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