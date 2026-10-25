به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نشست شورای فنی میراث فرهنگی استان، طرح‌ها و جزئیات فنی مرتبط با مرمت معبد هندوها و خانه کاظم بستک مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت و مرمت این بناهای تاریخی در دستور کار اعضای شورا قرار گرفت.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: بررسی طرح‌های مرمتی در این نشست با هدف ارزیابی فنی اقدامات پیشنهادی، توجه به ملاحظات تخصصی حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری بناها انجام می‌شود تا مداخلات مرمتی با رویکردی اصولی و متناسب با ویژگی‌های هر اثر دنبال شود.

او بیان کرد: در بخش دیگری از این نشست، موضوع تغییر کاربری اماکن واقع در حریم خانه فکری بندرلنگه نیز مطرح شد و ابعاد مرتبط با ضوابط میراث‌فرهنگی و ضرورت توجه به ملاحظات حفاظتی در حریم این بنای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

شهابی تصریح کرد: شورای فنی میراث فرهنگی بستری برای بررسی کارشناسی طرح‌ها و موضوعات مرتبط با حفاظت، مرمت و حریم آثار تاریخی است و تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها با توجه به ارزش‌های تاریخی، معماری و الزامات حفاظتی، نقش مهمی در صیانت از میراث‌فرهنگی استان دارد.

انتهای پیام/