سرای «دو در» خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طاهره مال‌اندوز روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: سرای دو در در بازار مرکزی و سنتی شهر بیرجند قرار دارد و از جمله سراهای تجاری و بازرگانی این شهر به شمار می‌رود.

مسئول ثبت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این بنا به دلیل داشتن دو ورودی، یکی به سمت بازار و دیگری به میدان جنوبی بنا، به سرای دو در مشهور شده است.

او بیان کرد: سرای دو در بنایی دو اشکوبه (دو طبقه ) با نمای آجری است که دفتر کار بازرگانان و انبارهای کالا در آن دیده می‌شود. همچنین کتیبه موجود بر سردر ورودی بنا، قدمت آن را به دوره قاجار می‌رساند.

مال‌اندوز با اشاره به ارزش تاریخی این بنا گفت: این اثر یادگاری از شیوه‌های تجارت داخلی و خارجی منطقه خراسان جنوبی است و از ارزش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.

مسئول ثبت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: در مجاورت این بنا، سرای امینی قرار دارد که پیش از این در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است و اکنون بازارچه صنایع‌دستی بیرجند در آن مستقر است.

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