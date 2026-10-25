به گزارش میراث آریا، چهار پروژه نمایشی جدید به کارگردانی زهرا صبری، سهند خیرآبادی، رضا بهکام و یاسر مَتاجی طی روزهای پیش رو به ترتیب در تالارهای قشقایی، چهارسو، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

نمایش‌های «زمین و چرخ» به کارگردانی زهرا صبری، «خسروپرویز» به کارگردانی سهند خیرآبادی، «تن و دیگر تکه پاره‌های عشق» به کارگردانی رضا بهکام، «ساوانابای» به کارگردانی یاسر مَتاجی عنوان چهار اثر نمایشی جدید تئاتر شهر هستند که طی روزهای پیش رو به ترتیب در تالارهای قشقایی، چهارسو، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می‌کنند. این در حالی است که نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند که از روز ۳۱ شهریورماه در تالار اصلی روی صحنه رفته این هفته نیز به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

«زمین و چرخ» با طراحی و کارگردانی زهرا خیالی صبری عنوان یکی از نمایش‌های جدید تئاترشهر است که طی روزهای پنجم تا پانزدهم آبان ماه با بازی رکسانا بهرام، فاطمه عباسی و مونا سربندی ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان در تالار قشقایی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پروژه‌های نمایشی «تا یک بشمار» و «بشنو» هم عنوان دو نمایش دیگر از سه‌گانه‌های زهرا خیالی صبری است که پس از اتمام اجراهای نمایش «زمین و چرخ» در تالار قشقایی روی صحنه خواهد رفت.

در تالار چهارسو هم از روز چهارشنبه ششم آبان ماه نمایش «خسروپرویز» به نویسندگی و کارگردانی سهند خیرآبادی و بازی شقایق فراهانی، محمدرضا صولتی، کیمیا نصیری، آرزو شیخی و مسعود کرامتی ساعت ۲۰ به مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تالار سایه نیز از روز چهارشنبه ششم آبان ماه میزبان مخاطبان تئاتر با نمایش «تن و دیگر تکه پاره‌های عشق» به نویسندگی اولین دلا شنلیر، ترجمه مازیار نیستانی، کارگردانی رضا بهکام و بازی ساناز آقایی، کامران طاهری، سحر دیده‌ور در ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان است.

نمایش «ساوانابای» به نویسندگی مارگارت دوراس، کارگردانی یاسر مَتاجی و بازی ماریا منافی‌زاده، هستی حیاتی و حمیدرضا بداغی هم از روز سه‌شنبه پنجم آبان ماه ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در کارگاه نمایش اجرای را خود را آغاز خواهد کرد.

نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادربرهانی مرند و بازی حمیدرضا آذرنگ، محمودرضا رحیمی، مرتضی اسماعیل کاشی، امین میری، روزبه حصاری، باران نیکراه، پیمان قریب پناه، نیلوفر هوشمند، مهسا باقری، حمید ایزدپناه، میثم صدرا، میثم شهاب‌الدینی، نیما زنده‌روحیان، داریوش برهانی‌مرند، متین صفرزاده هم ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۳۵ دقیقه و قیمت بلیت ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در تالار اصلی میزبان تماشاگران تئاتر است.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این آثار نمایشی به صورت غیرحضوری می‌توانند به سامانه‌های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه نمایند. این در حالی است که گیشه مجموعه تئاتر شهر نیز هر روز غیر از شنبه‌ها از ساعت ۱۶ میزبان مخاطبانی است که به صورت حضوری اقدام به تهیه بلیت نمایش‌ها می‌کنند.

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