۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷

شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان

شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان

شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

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انتهای پیام/

کد خبر 1405080300166
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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