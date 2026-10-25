https://www.chtn.ir/x4xss۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷ کد خبر 1405080300166 فیلم مستند شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان برگزار شد. دریافت 111 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405080300166 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها شورای راهبردی محمدهادی طهرانیمقدم گردشگری پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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