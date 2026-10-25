۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

روستای حسنلو نقده در مسیر ثبت جهانی

روستای حسنلو نقده در مسیر ثبت جهانی

استاندار آذربایجان غربی با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان از روستای حسنلو نقده بازدید کرد.

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کد خبر 1405080300167
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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