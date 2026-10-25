https://www.chtn.ir/x4xsz۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹ کد خبر 1405080300167 فیلم مستند روستای حسنلو نقده در مسیر ثبت جهانی استاندار آذربایجان غربی با همراهی مدیرکل میراثفرهنگی استان از روستای حسنلو نقده بازدید کرد. دریافت 12 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405080300167 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی تپه حسنلو ثبت جهانی 2022 پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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