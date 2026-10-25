به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با هدف طرح و بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنایات جنگی، نسبت میان عدالت و حافظه تاریخی و ضرورت توجه به مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال این جنایات برگزار خواهد شد.

در این برنامه، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه و محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی، به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۶، در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

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