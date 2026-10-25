۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۲

نشست تخصصی بررسی مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی برگزار می‌شود/ از هیروشیما تا میناب

نشست تخصصی بررسی مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی برگزار می‌شود/ از هیروشیما تا میناب

نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با همکاری مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با هدف طرح و بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنایات جنگی، نسبت میان عدالت و حافظه تاریخی و ضرورت توجه به مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال این جنایات برگزار خواهد شد.

در این برنامه، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه و محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی، به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۶، در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405080300169
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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