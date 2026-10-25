۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

تسهیل در فرآیند واگذاری پلاک ویژه جانبازان

تسهیل در فرآیند واگذاری پلاک ویژه جانبازان

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تسهیل در فرآیند واگذاری پلاک ویژه جانبازان خبر داد.

به گزارش میراث آریا، میثم اروز مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این رابطه گفت: در راستای تکریم جانبازان معزز و تسهیل در دریافت خدمت پلاک ویژه جهت تردد، با عنایت به مساعدت و همکاری پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با واگذاری پلاک ویژه به این عزیزان، مقرر شد علاوه بر جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد دارای مشکل جسمی- حرکتی (با کدینگ‌های ۱۰۰۲.۱۰۰۳، ۱۰۰۴.۱۰۰۵، ۱۰۶.۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ مورد تأیید کمیسیون پزشکی این بنیاد)، نیز بتوانند از این خدمت بهره‌مند شوند. 

او اضافه کرد: از این رو، با توجه به برقراری وب‌سرویس فیمابین، مشمولین محترم می‌توانند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و ارائه شماره ملی و انجام استعلامات آنلاین توسط آن مرکز، از خدمت مذکور استفاده کنند. 

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: ضمناً جهت رعایت عدالت در بهره‌مندی از خدمات و ثبت در پرونده‌ی خدمات این عزیزان، اطلاعات افراد دریافت‌کننده‌ی پلاک ویژه به صورت وب‌سرویس به بنیاد ارسال می‌شود. 

اروز افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجموعه‌ی پلیس راهور که نهایت همکاری را با بنیاد در راستای بهره‌مندی از پلاک ویژه و تسهیل در واردات خودرو را دارند، کمال تشکر و قدردانی را دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300176
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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