دیاکو عباسی، رئیس میز گردشگری سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح ماموریت‌های شورای هماهنگی گردشگری سلامت اظهار کرد: ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول، سامان‌دهی زنجیره فعالان این حوزه و تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه، از محورهای اصلی این شورا برای رفع موانع ساختاری و تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی است.

وی افزود: مشارکت دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صداوسیما و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش‌خصوصی، می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌ها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های پراکنده کمک کند.

رئیس میز گردشگری سلامت با اشاره به ضرورت سامان‌دهی فعالیت شرکت‌های گردشگری سلامت، پزشکان واجد صلاحیت و بیمارستان‌های دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی (IPD) تصریح کرد: شفاف‌سازی ضوابط فعالیت، تقویت نظارت و جلوگیری از فعالیت مجموعه‌های فاقد صلاحیت، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد گردشگران سلامت است.

عباسی توسعه سامانه جامع گردشگری سلامت و ایجاد پرتال ملی این حوزه را از برنامه‌های مهم پیش‌بینی‌شده برشمرد و گفت: فراهم‌سازی بستر یکپارچه برای معرفی ظرفیت‌های درمانی و گردشگری ایران، ثبت و پایش بیماران بین‌المللی و تسهیل ارتباط میان مراکز درمانی، شرکت‌های گردشگری سلامت و متقاضیان خارجی، می‌تواند دسترسی به خدمات را بهبود بخشد و به معرفی مؤثرتر توانمندی‌های کشور در بازارهای هدف کمک کند.

وی افزود: تسهیل فرایند صدور روادید پزشکی، توسعه خدمات الکترونیکی، ارتقای استانداردهای مراکز درمانی و تقویت برند ملی گردشگری سلامت نیز از اقداماتی است که در افزایش رقابت‌پذیری ایران در این بازار نقش دارد. همچنین توسعه محصولات متنوعی همچون گردشگری تندرستی، دهکده‌های سلامت و خدمات تخصصی نوین، می‌تواند دامنه فرصت‌های اقتصادی این حوزه را گسترش دهد.

عباسی با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای گفت: کشورهایی همچون عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان از بازارهای هدف گردشگری سلامت ایران به شمار می‌روند و تمرکز بر مزیت‌های رقابتی کشور، ارتقای کیفیت خدمات و معرفی هدفمند ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش سهم ایران از این بازارها کمک کند. قرار گرفتن در میان پنج مقصد برتر گردشگری سلامت غرب آسیا و تبدیل ایران به یکی از قطب‌های تامین خدمات سلامت در منطقه، از چشم‌اندازهای مطرح در این حوزه است.

رئیس میز گردشگری سلامت معاونت گردشگری، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را از دیگر الزامات اجرای موثر برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: ارائه گزارش سالانه گردشگری سلامت به شورا می‌تواند زمینه پایش پیشرفت برنامه‌ها، شناسایی موانع اجرایی و اصلاح دستورالعمل‌ها را فراهم کند و مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره حمایت‌ها و سازوکارهای اجرایی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: بر اساس هدف‌گذاری مطرح‌شده در چارچوب ماده ۷۲ برنامه هفتم پیشرفت، افزایش درآمد سالانه کشور از این حوزه به ۶ میلیارد یورو مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این هدف، در کنار برنامه‌های توسعه گردشگری کشور، مستلزم تقویت زیرساخت‌ها، هماهنگی بین‌دستگاهی، سامان‌دهی فعالان و ارتقای کیفیت خدمات است.

عباسی در پایان تاکید کرد: موفقیت شورای هماهنگی گردشگری سلامت به تبدیل سیاست‌گذاری‌های مشترک به برنامه‌های اجرایی منسجم، شفاف و قابل ارزیابی وابسته است، رویکردی که می‌تواند ضمن تقویت مشارکت بخش‌خصوصی، زمینه توسعه بازارهای هدف و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری سلامت منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.

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