۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲

نیکونام، رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

انسجام نهادی و تقسیم کار شفاف، پیش‌شرط موفقیت شورای هماهنگی گردشگری سلامت است

انسجام نهادی و تقسیم کار شفاف، پیش‌شرط موفقیت شورای هماهنگی گردشگری سلامت است

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌دستگاهی در توسعه گردشگری سلامت، خواستار شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها، صیانت از جایگاه قانونی دستگاه‌های متولی و تقویت مشارکت تخصصی بخش‌خصوصی در ساختار جدید شورای هماهنگی گردشگری سلامت شد.

حسین نیکونام، رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تصویب شیوه‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت در هیئت دولت، اظهار کرد: شکل‌گیری این شورا می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع کشور برای توسعه گردشگری سلامت باشد، مشروط بر آنکه ساختار تصمیم‌گیری، حدود اختیارات اعضا و مسئولیت دستگاه‌های متولی به‌صورت شفاف و منسجم تعریف شود.

او با اشاره به ساختار پیشین شورای راهبری گردشگری سلامت افزود: در ترکیب قبلی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات به‌عنوان اعضای اصلی حضور داشتند و نمایندگان بخش‌خصوصی نیز در چارچوب مشخصی در این ساختار مشارکت می‌کردند. 

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با تاکید بر اهمیت حفظ این تقسیم کار در ساختار جدید تصریح کرد: حضور دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان صداوسیما می‌تواند فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های اجرایی، اقتصادی، حمایتی و رسانه‌ای کشور فراهم کند. نکته مهم این است که از توانمندی‌های این دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف گردشگری سلامت استفاده شود و در عین حال، جایگاه تخصصی و مسئولیت قانونی دستگاه‌های متولی نیز به‌روشنی حفظ شود.

نیکونام ادامه داد: هدف از تشکیل شورای هماهنگی باید ایجاد انسجام نهادی و شکل‌گیری چارچوبی منظم برای حکمرانی گردشگری سلامت باشد. بر این اساس، ضروری است ترکیب اعضا و سازوکار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن فراهم کردن امکان مشارکت موثر دستگاه‌های مختلف، از افزایش پیچیدگی فرایندها و کند شدن تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود.

او با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی در ساختار شورا گفت: گردشگری سلامت برای توسعه پایدار به مشارکت واقعی و مؤثر بخش‌خصوصی نیاز دارد، اما این مشارکت باید بر پایه صلاحیت حرفه‌ای، اعتبار قانونی تشکل‌ها و برخورداری از نمایندگی معتبر شکل بگیرد. از این منظر، لازم است وضعیت مجوزها و مبانی قانونی فعالیت تشکل‌های حاضر در این حوزه، به‌ویژه تشکل‌هایی که در ساختارهای تصمیم‌گیری حضور پیدا می‌کنند، به‌صورت دقیق بررسی شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر، در کنار تشکل‌های فعال در این حوزه، مجموعه‌هایی نیز در قالب‌های مختلف فعالیت می‌کنند که درباره جایگاه قانونی و حدود نمایندگی آن‌ها پرسش‌هایی وجود دارد. 

به اعتقاد او، تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر فضای فعالیت، تقویت اعتماد میان فعالان حرفه‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهای موازی کمک کند.

نیکونام همچنین بر ضرورت توجه به موضوع تعارض منافع تاکید کرد و گفت: در حوزه‌ای مانند گردشگری سلامت که با منافع اقتصادی و قراردادهای تجاری مرتبط است، باید میان مسئولیت‌های دولتی، جایگاه‌های تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص تفکیک روشنی وجود داشته باشد. تدوین و اجرای سازوکارهای شفاف در این زمینه، به ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بخش‌خصوصی و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد.

او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره ترکیب شورا و جایگاه برخی تشکل‌ها اظهار کرد: این مسائل را در گفت‌وگو با مسئولان ذی‌ربط مطرح کرده‌ایم و انتظار داریم با بررسی مستندات و شنیدن دیدگاه‌های طرف‌های مختلف، تصمیم‌های لازم برای رفع ابهام‌ها اتخاذ شود. هدف از این پیگیری‌ها، تقویت ساختار گردشگری سلامت و جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی در آینده است.

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سامانه معرفی خدمات گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: برای معرفی ظرفیت‌های درمانی کشور در بازارهای بین‌المللی، لازم است از زیرساخت‌های تخصصی و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی استفاده شود. در این الگو، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌توانند خدمات خود را در قالب بسته‌های جامع گردشگری سلامت عرضه کنند، بسته‌هایی که در کنار خدمت درمانی، خدمات اقامت، حمل‌ونقل، راهنمایی و سایر نیازهای گردشگر را نیز پوشش می‌دهد.

نیکونام افزود: وزارت امور خارجه نیز از ظرفیت گسترده نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف برخوردار است و می‌تواند در معرفی توانمندی‌های درمانی و گردشگری کشور نقش مؤثری ایفا کند. هماهنگی میان این ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند به معرفی یکپارچه خدمات گردشگری سلامت ایران و تسهیل دسترسی گردشگران خارجی به این خدمات کمک کند.

او با تاکید بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در این حوزه تصریح کرد: ایجاد یا تقویت سامانه‌های متعدد بدون تعیین ارتباط روشن میان آن‌ها، ممکن است موجب پراکندگی اطلاعات و کاهش اثربخشی اقدامات شود. بنابراین، لازم است درباره جایگاه سامانه‌های موجود، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و نحوه همکاری آن‌ها تصمیمی شفاف و هماهنگ اتخاذ شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با اشاره به برخی تجربه‌های گذشته در این حوزه خاطرنشان کرد: بررسی سوابق فعالیت‌ها و طرح‌های پیشین می‌تواند در شناسایی چالش‌ها و جلوگیری از تکرار مشکلات مؤثر باشد. گردشگری سلامت برای دستیابی به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های درمانی و گردشگری ایران، به ساختاری نیاز دارد که در آن تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تخصص، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و منافع ملی باشد.

نیکونام در پایان تاکید کرد: تصویب شیوه‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت فرصتی برای سامان‌دهی همکاری میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور است. تحقق اهداف این شورا مستلزم آن است که در کنار مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، جایگاه وزارتخانه‌های متولی، نقش واقعی بخش‌خصوصی، اعتبار قانونی تشکل‌ها و سازوکارهای پیشگیری از تعارض منافع به‌صورت روشن مورد توجه قرار گیرد تا این ساختار بتواند به توسعه هدفمند گردشگری سلامت و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

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کد خبر 1405080300178
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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