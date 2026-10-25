تونل ۳ متری زیر کوچه برای یافتن گنج در کلیبر/ حفاری ۵ متری در همسایگی مسجد روستای مقیاس کلیبر شناسایی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا زینالی امروز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به جزئیات حفاری در منزل مسکونی واقع در روستای مقیاس کلیبر بیان کرد: بر اساس مستندات مربوطه، حفاری در گوشه اتاقی مشرف به کوچه، در یک منزل مسکونی واقع در ضلع شرقی مسجد باب‌الحوائج روستای مقیاس (مهاس) شهرستان کلیبر انجام شده است.

فرمانده‌ یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: حفاران در این محل چاهی با قطر تقریبی یک‌ونیم متر و عمق حدود ۵ متر حفر کرده و سپس با ایجاد تونلی به طول حدود ۳ متر، مسیر حفاری را به زیر کوچه امتداد داده‌اند. بررسی محل حفاری به مشاهده آثار تاریخی منجر نشده، اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد هدف از این اقدام، کشف آثار تاریخی بوده است.

او افزود: حفاری‌های غیرمجاز با هدف دستیابی به آثار و اشیای تاریخی، علاوه بر نقض قوانین و مقررات میراث‌فرهنگی، می‌تواند به لایه‌های باستان‌شناختی و شواهدی آسیب بزند که برای شناخت پیشینه تاریخی اهمیت دارند.

سرهنگ زینالی خاطرنشان کرد: در گزارش مربوط به این تخلف، طرح شکایت از عوامل حفاری و ضبط ادوات مورد استفاده پیشنهاد شده است تا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

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