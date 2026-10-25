به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۵، طی حکمی به امضای جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و با حضور فرماندار شهرستان سمنان، جعفر صفاخواه به‌عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان معارفه شد.

جعفر صفاخواه دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم و دانش آموخته دانشکده میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی در رشته موزه داری بوده است و از جمله سوابق اجرایی او می‌توان به ۱۱ سال فعالیت به‌عنوان معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان سمنان، کارشناس مسئول امور فرهنگی و ارتباطات و مسئول موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اشاره کرد.

گفتنی است پیش از این فرامرز نصیری، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان بوده است که از زحمات ایشان در زمان تصدی این مسئولیت تجلیل به عمل آمد.

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