به گزارش میراث آریا، بر اساس آمار ثبت‌شده، طی پنج روز برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت، مجموعاً ۳۴هزار و ۸۸۰ مخاطب در نمایش‌های جشنواره حضور داشته‌اند. میانگین حضور روزانه مخاطبان در این دوره ۶۹۷۶ مخاطب بوده است؛ آماری که در کنار رشد روزانه استقبال و برگزاری سانس‌های فوق‌العاده، تصویری کمّی از میزان مشارکت مخاطبان در این رویداد سینمایی ارائه می‌دهد.

روند افزایشی حضور مخاطبان در پنج روز جشنواره

بررسی آمار روزانه نشان می‌دهد که حضور مخاطبان از روز نخست تا روز پایانی جشنواره روندی افزایشی داشته است.

روز اول: ۶۰۴۰ مخاطب

روز دوم: ۶۹۲۰ مخاطب

روز سوم: ۷۲۵۰ مخاطب

روز چهارم: ۷۲۷۰ مخاطب

روز پنجم: ۷۴۰۰ مخاطب

در نمایش‌های جشنواره حضور داشته‌اند.

بر این اساس، میزان حضور مخاطبان در روز پایانی نسبت به روز نخست ۲۲.۵ درصد رشد داشته است؛ روندی که از تداوم استقبال مخاطبان تا آخرین روز برگزاری جشنواره حکایت می‌کند.

۲۱ سانس فوق‌العاده در پاسخ به استقبال مخاطبان

استقبال تماشاگران از نمایش آثار، در طول برگزاری جشنواره به برگزاری مجموعاً ۲۱ سانس فوق‌العاده انجامید. این تعداد سانس فوق‌العاده، در کنار آمار حضور مخاطبان، یکی از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری از میزان تقاضا برای تماشای آثار در این دوره از جشنواره است.

بسته داستانی ۱۱؛ پربیننده‌ترین بسته جشنواره

در بررسی میزان استقبال از بسته‌های داستانی نیز، بسته داستانی ۱۱ با ۲۱۵۰ مخاطب عنوان پربیننده‌ترین بسته جشنواره را به خود اختصاص داد. پس از آن، بسته‌های داستانی پنج و داستانی هفت به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم استقبال مخاطبان قرار گرفتند.

مخاطبان؛ بخش جدایی‌ناپذیر حیات جشنواره

آمار ثبت‌شده از چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فراتر از یک گزارش عددی، بازتابی از حضور و همراهی مخاطبانی است که با استقبال از نمایش آثار، مشارکت در برنامه‌های جشنواره و حضور مستمر در سالن‌های سینما، به جریان داشتن این رویداد کمک کرده‌اند.

جشنواره فیلم کوتاه تهران، به‌عنوان رویدادی بین‌المللی و اسکار کوالیفاید با حضور فیلم‌سازان، علاقه‌مندان و مخاطبان سینما معنا پیدا می‌کند. آمار این دوره، مستندی روشن از میزان حضور تماشاگران در پردیس سینمایی ملت و روند افزایشی استقبال آنان در طول برگزاری جشنواره است.

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