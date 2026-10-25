به گزارش میراث‌آریا، دبیرخانه پژوهش‌های علوم میراثی حوزه دریای کاسپی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با همکاری دانشگاه مازندران و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های مازندران، گیلان و گلستان نشست تخصصی «دریای کاسپی: نام، جایگاه و میراث» از سلسله نشست های تخصصی پژوهش‌های علوم میراثی حوزه دریای کاسپی را برپا می‌دارند.

این نشست، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی پژوهش‌های علوم میراثی حوزه دریای کاسپی است که روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

این نشست در بخش افتتاحیه با خوش‌آمدگویی ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران آغاز می‌شود و در ادامه محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به «بررسی جایگاه و اهمیت دریای کاسپی» می‌پردازد، مهرداد ملکزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری موضوع «اهمیت، جایگاه و نام دریای کاسپی» را مطرح می‌کند، «فرهنگ‌های کهن کرانه‌های دریای کاسپی» توسط رحمت عباس‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به بحث گذاشته خواهد شد.

در ادامه قاسم حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران موضوع دریای کاسپی در آینه انسان‌شناسی را مطرح می‌کند، عنوان «میرات کاسپی: ضرورت حفاظت علمی و پایدار از محیط زیست دریای کاسپی» نیز توسط صادق صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تشریح خواهد شد.

«دریای کاسپی: گنجینه‌ای بی‌تا و بی‌تاب» نیز موضوعی است که عبدالعلی موحدی‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به بحث در مورد آن خواهد پرداخت و «اهمیت و جایگاه سیاسی حوزه جنوبی دریای کاسپی در سده‌های میانه تاریخ ایران» توسط امامعلی شعبانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به بحث گذاشته خواهد شد.

محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و مهرداد ملک‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه در مراسم اختتامیه به جمع‌بندی مباحث می‌پردازند.

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