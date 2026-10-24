۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۳

فروش ۶۳ میلیاردی سینما در سی و یکمین هفته سال

فروش ۶۳ میلیاردی سینما در سی و یکمین هفته سال

سی‌ویکمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران با فروش ۶۳ میلیارد تومان میزبان ۴۹۸ هزار مخاطب شد.

 به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌ویکمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۵ مهر الی پایان روز جمعه ۱ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۹۸هزار و ۲۸۹ مخاطب به فروشی معادل ۶۳میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱هزار و ۸۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۰هزار و ۸۱۱ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۰هزار و ۸۱۱ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۶هزار و ۶۸۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱هزار و ۸۳۱ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۰هزار و ۵۱۰ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹۷۱۱ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱هزار و ۸۱ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۸۲هزار و ۴۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۱هزار و ۶۱۰ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۲۴هزار مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۱هزار و ۷۳۲ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی و یکم معرفی شدند.

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کد خبر 1405080300186
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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