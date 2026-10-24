فروش ۶۳ میلیاردی سینما در سی و یکمین هفته سال

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌ویکمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۵ مهر الی پایان روز جمعه ۱ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۹۸هزار و ۲۸۹ مخاطب به فروشی معادل ۶۳میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱هزار و ۸۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۰هزار و ۸۱۱ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۰هزار و ۸۱۱ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۶هزار و ۶۸۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱هزار و ۸۳۱ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۰هزار و ۵۱۰ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹۷۱۱ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱هزار و ۸۱ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۸۲هزار و ۴۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۱هزار و ۶۱۰ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۲۴هزار مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۱هزار و ۷۳۲ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی و یکم معرفی شدند.

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