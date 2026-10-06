سینمای ایران میزبان ۶ میلیون و ۵۸۳ هزار مخاطب شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، با گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط اجتماعی ناشی از جنگ رمضان از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، سینمای ایران از ۱ فروردین تا پایان روز ۳۱ شهریور و مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) میزبان ۶ میلیون ۵۸۳ هزار و ۲۷۶ مخاطب شد.

بر اساس این گزارش، سینماهای سراسر کشور به تفکیک در «فروردین سال جاری میزبان ۲۲۶ هزار و ۱۷ مخاطب»، «اردیبهشت میزبان۹۵۱ هزار و ۸۲۳ مخاطب»، «خرداد میزبان ۱ میلیون و ۶۸ هزار و ۵۸۳ مخاطب»، «تیر میزبان ۶۰۴ هزار و ۶۸۵مخاطب»، «مرداد میزبان ۱ میلیون ۴۹۴ هزار و ۴۰۲ مخاطب» و «شهریور میزبان ۲ میلیون ۲۳۷ هزار و ۷۶۶ مخاطب» شدند که با توجه شرایط ویژه کشور در روزهای آغاز سال جاری، شاخص رشد مخاطبان در ماه های منتهی به نیمه سال سیر صعودی و افزایشی گرفتند.

همچنین در بازه ذکرشده گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۴۳۰، ۶۲۴، ۵۵۷، ۸۲۵ میلیارد تومان دست پیدا کردند.

لازم به توضیح است پردیس سینمایی کوروش با ۳۶۵ هزار و ۹۹ مخاطب در صدر پردیس‌های سینمایی پرمخاطب نیمه اول سال قرار گرفت؛ که پس از آن پردیس سینمایی ایران مال با ۲۸۷ هزار و ۷۳، پردیس سینمایی هدیش با ۱۹۰ هزار و ۵۵۳، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۵۰ هزار و ۹۵۲، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۴۹ هزار و ۶۲۲، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با ۱۴۷ هزار و ۴۳۹، پردیس سینمایی آزادی با ۱۳۷ هزار و ۹۸۳، پردیس سینمایی لوتوس مال با ۱۱۱ هزار و ۵۱۸، پردیس سینمایی ساحل اصفهان با ۱۱۰ هزار و ۲۶۳، پردیس سینمایی بام نیایش با ۱۰۷ هزار و ۷۴۴، پردیس سینمایی مگامال با ۱۰۷ هزار و ۵۱۹، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان با ۱۰۳ هزار و ۵۶۹، پردیس سینمایی بازار شهر قم با ۹۰ هزار و ۷۶۱، پردیس سینمایی پرشین مهرشهر کرج با ۸۵ هزار و ۹۳۰، سینما سپیدرود رشت با ۸۵ هزار و ۶۸۷، پردیس سینمایی باغ کتاب با ۸۴ هزار و ۴۹۴، پردیس سینمایی مهر کوهسنگی مشهد با ۸۲ هزار و ۹۳۵، پردیس سینمایی استاد تارخ شیراز با ۸۱ هزار و ۲۱، پردیس سینمایی ملت با ۷۷ هزار و ۸۴۱، پردیس سینمایی چهارسو با ۷۷ هزار و ۱۸۷، پردیس سینمایی خلیج‌فارس اهواز با ۷۵ هزار و ۷۰۲، پردیس سینمایی بندرعباس مال با ۷۵ هزار و ۳۵۸، پردیس سینمایی همیلا با ۷۲ هزار و ۹۱، پردیس سینمایی پارک بازار مشهد با ۷۱ هزار و ۸۱۳، پردیس ویلاژتوریست مشهد با ۷۱ هزار و ۳۴، پردیس سینمایی نارسیس با ۷۱ هزار و ۱۳، پردیس سینمایی اطلس مشهد با ۷۰ هزار و ۶۹۲، پردیس سینمایی شیراز مال با ۶۸ هزار و ۲۲۰، پردیس سینمایی اصفهان مال با ۶۱ هزار و ۷۹۷ ، مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد با ۵۹ هزار و ۸۳۳ ، سینما سپهر ساری ۵۹ هزار و ۶۶ ، سینما ساویز کرج ۵۸ هزار و ۳۹۹، پردیس سینمایی اطلس مال ۵۵ هزار و ۱۶۸، پردیس سینما پلازا ۵۴ هزار و ۹۷۴، سینما سپاهان اصفهان ۵۴ هزار ۱۸۷، پردیس سینمایی شمیران ۵۳ هزار و ۴۳۸، پردیس سینمایی گلشن مشهد ۵۲ هزار و ۷۹۸، سینما آزادی کرمانشاه ۵۲ هزار و ۶۰، سینما آفریقا مشهد ۵۱ هزار و ۹۴۲ و پردیس سینمایی گلستان شیراز ۵۰ هزار و ۹۵۳ مخاطب نیز به ترتیب در فهرست ۴۰ سینمای نخست قرار گرفتند.

فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۱ میلیون ۲۵۹ هزار و ۲۷۵ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیر جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۷۵۴ هزار و ۲۱۱ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی ناییجی با ۵۵۰ هزار و ۳۷۷ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۳۸۶ هزار و ۳۱۶ مخاطب، «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۲ هزار و ۷۰۳ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۵۵ هزار و ۶۸۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۲۸۱ هزار و ۵۰۷ مخاطب، «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا با ۲۷۸ هزار و ۵۵۸ مخاطب و «ناپلئون در باغ زردآلو» به کارگردانی حامد محمدی روزبهانی با ۱۵۰ هزار و ۷۸۲ مخاطب نیز در فهرست ده فیلم پرمخاطب نیمه اول سال قرار گرفتند.

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