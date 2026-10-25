۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، در گفت‌وگو با میراث آریا:

آغاز به کار دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»

آغاز به کار دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»

با آغاز فعالیت دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»، گامی تازه در مسیر توسعه تعاملات علمی و فرهنگی میان کشورهای مسلمان و تقویت همکاری‌های پژوهشی در حوزه میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن برداشته شد. این همایش به همت مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان و با هدف تقویت تعاملات علمی و فرهنگی در گستره تمدن اسلامی برگزار می‌شود.

حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، از آغاز فعالیت دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت» با هدف گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی کشورهای مسلمان در حوزه میراث مکتوب، کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته خبر داد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان یادآور شد: با آغاز فعالیت دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»، گامی تازه در مسیر توسعه تعاملات علمی و فرهنگی میان کشورهای مسلمان و تقویت همکاری‌های پژوهشی در حوزه میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن برداشته شد. این همایش به همت مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان و با هدف تقویت تعاملات علمی و فرهنگی در گستره تمدن اسلامی برگزار می‌شود.

حمیدرضا سلیمانی، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن، از مهم‌ترین جلوه‌های هویت تاریخی و فرهنگی جهان اسلام به شمار می‌روند؛ میراثی که در طول قرن‌ها، پیوندهای عمیقی میان ملت‌های مسلمان برقرار کرده و بستری ارزشمند برای شناخت متقابل فرهنگ‌ها، انتقال دانش و گفت‌وگوی تمدنی فراهم آورده است.

او افزود: در شرایط کنونی، توجه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشترک میان کشورهای مسلمان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی تمدن اسلامی، ضرورتی راهبردی است. این همکاری‌ها می‌تواند ضمن کمک به شناسایی، مستندسازی، نگاهداشت و معرفی میراث مشترک، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های پایدار علمی و تخصصی در سطح بین‌المللی باشد.

سلیمانی با تأکید بر انتخاب میراث مکتوب و هنر کتاب‌آرایی به‌عنوان محور اصلی این همایش تصریح کرد: این حوزه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، هنری، فرهنگی و پژوهشی، نقطه اشتراک ارزشمندی میان کشورهای دارای پیشینه تمدنی اسلامی است. از همین رو، این همایش تلاش دارد با ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه، زمینه تعامل میان پژوهشگران، استادان، هنرمندان، نسخه‌شناسان و مؤسسات فرهنگی و علمی را فراهم کند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان ادامه داد: در حال حاضر، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، عراق، ترکیه و مالزی و دیگر کشورهای مسلمان، در این رویداد علمی و فرهنگی مشارکت دارند. این حضور، چشم‌انداز روشنی از ظرفیت همایش برای توسعه همکاری‌های فرامرزی در حوزه میراث مکتوب ترسیم می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد: زرنگاشت بتواند به بستری مؤثر برای هم‌افزایی علمی، معرفی دستاوردهای پژوهشی و تقویت جایگاه میراث مکتوب جهان اسلام در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

بررسی ابعاد تاریخی، هنری و فنی میراث مکتوب

در ادامه، محسن قانونی، دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح محورهای علمی و برنامه زمانی این رویداد بیان کرد: این همایش با رویکردی تخصصی و میان‌رشته‌ای طراحی شده است تا ابعاد مختلف میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن را از منظر تاریخی، هنری، فنی و پژوهشی مورد بررسی قرار دهد.

او افزود: محورهای همایش طیف متنوعی از موضوعات را دربرمی‌گیرد؛ از جمله تاریخ و سنت‌های کتابت در تمدن‌های اسلامی، کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته، نسخه‌شناسی و تصحیح متون، فرایندهای فنی و زیبایی‌شناختی کتابت و کتاب‌آرایی، نگاهداشت و مرمت نسخ خطی، موزه‌ها و شیوه‌های نمایش و نگهداری میراث مکتوب، نگارگری و تصویرگری و روایت تصویری در کتاب، و همچنین مبانی نظری و زیبایی‌شناختی هنر کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی.

قانونی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و سایر کشورهای مسلمان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی در تمام مراحل طراحی و اجرای این رویداد است.

او ادامه داد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، موزه‌ها، مجموعه‌های نگهدارنده نسخ خطی و نهادهای فرهنگی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا دستاوردهای همایش فراتر از یک گردهمایی علمی، به فرصت‌هایی عملی برای توسعه پژوهش‌های مشترک، تبادل تجربه‌های تخصصی و ارتقای شیوه‌های حفاظت و معرفی میراث مکتوب منجر شود.

برگزاری همایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۵

دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت» درباره زمان برگزاری این رویداد گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، این همایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

قانونی در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت دبیرخانه، فرایندهای اجرایی و علمی همایش وارد مرحله تازه‌ای شده است و در روزهای آتی، جزئیات بیشتر این رویداد، اطلاعات تکمیلی درباره محورهای تخصصی، شیوه مشارکت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت تفصیلی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080300188
مجتبی گهستونی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha