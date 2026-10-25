حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، از آغاز فعالیت دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت» با هدف گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی کشورهای مسلمان در حوزه میراث مکتوب، کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته خبر داد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان یادآور شد: با آغاز فعالیت دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»، گامی تازه در مسیر توسعه تعاملات علمی و فرهنگی میان کشورهای مسلمان و تقویت همکاری‌های پژوهشی در حوزه میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن برداشته شد. این همایش به همت مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان و با هدف تقویت تعاملات علمی و فرهنگی در گستره تمدن اسلامی برگزار می‌شود.

حمیدرضا سلیمانی، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد بین‌المللی اظهار کرد: میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن، از مهم‌ترین جلوه‌های هویت تاریخی و فرهنگی جهان اسلام به شمار می‌روند؛ میراثی که در طول قرن‌ها، پیوندهای عمیقی میان ملت‌های مسلمان برقرار کرده و بستری ارزشمند برای شناخت متقابل فرهنگ‌ها، انتقال دانش و گفت‌وگوی تمدنی فراهم آورده است.

او افزود: در شرایط کنونی، توجه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشترک میان کشورهای مسلمان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی تمدن اسلامی، ضرورتی راهبردی است. این همکاری‌ها می‌تواند ضمن کمک به شناسایی، مستندسازی، نگاهداشت و معرفی میراث مشترک، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های پایدار علمی و تخصصی در سطح بین‌المللی باشد.

سلیمانی با تأکید بر انتخاب میراث مکتوب و هنر کتاب‌آرایی به‌عنوان محور اصلی این همایش تصریح کرد: این حوزه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، هنری، فرهنگی و پژوهشی، نقطه اشتراک ارزشمندی میان کشورهای دارای پیشینه تمدنی اسلامی است. از همین رو، این همایش تلاش دارد با ایجاد بستری برای تبادل دانش و تجربه، زمینه تعامل میان پژوهشگران، استادان، هنرمندان، نسخه‌شناسان و مؤسسات فرهنگی و علمی را فراهم کند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان ادامه داد: در حال حاضر، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، عراق، ترکیه و مالزی و دیگر کشورهای مسلمان، در این رویداد علمی و فرهنگی مشارکت دارند. این حضور، چشم‌انداز روشنی از ظرفیت همایش برای توسعه همکاری‌های فرامرزی در حوزه میراث مکتوب ترسیم می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد: زرنگاشت بتواند به بستری مؤثر برای هم‌افزایی علمی، معرفی دستاوردهای پژوهشی و تقویت جایگاه میراث مکتوب جهان اسلام در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

بررسی ابعاد تاریخی، هنری و فنی میراث مکتوب

در ادامه، محسن قانونی، دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت»، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح محورهای علمی و برنامه زمانی این رویداد بیان کرد: این همایش با رویکردی تخصصی و میان‌رشته‌ای طراحی شده است تا ابعاد مختلف میراث مکتوب و هنرهای وابسته به آن را از منظر تاریخی، هنری، فنی و پژوهشی مورد بررسی قرار دهد.

او افزود: محورهای همایش طیف متنوعی از موضوعات را دربرمی‌گیرد؛ از جمله تاریخ و سنت‌های کتابت در تمدن‌های اسلامی، کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته، نسخه‌شناسی و تصحیح متون، فرایندهای فنی و زیبایی‌شناختی کتابت و کتاب‌آرایی، نگاهداشت و مرمت نسخ خطی، موزه‌ها و شیوه‌های نمایش و نگهداری میراث مکتوب، نگارگری و تصویرگری و روایت تصویری در کتاب، و همچنین مبانی نظری و زیبایی‌شناختی هنر کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی.

قانونی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و سایر کشورهای مسلمان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی در تمام مراحل طراحی و اجرای این رویداد است.

او ادامه داد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، موزه‌ها، مجموعه‌های نگهدارنده نسخ خطی و نهادهای فرهنگی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا دستاوردهای همایش فراتر از یک گردهمایی علمی، به فرصت‌هایی عملی برای توسعه پژوهش‌های مشترک، تبادل تجربه‌های تخصصی و ارتقای شیوه‌های حفاظت و معرفی میراث مکتوب منجر شود.

برگزاری همایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۵

دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی «زرنگاشت» درباره زمان برگزاری این رویداد گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، این همایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

قانونی در پایان خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت دبیرخانه، فرایندهای اجرایی و علمی همایش وارد مرحله تازه‌ای شده است و در روزهای آتی، جزئیات بیشتر این رویداد، اطلاعات تکمیلی درباره محورهای تخصصی، شیوه مشارکت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت تفصیلی اعلام خواهد شد.



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