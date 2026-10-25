محمدعلی فرخ‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به تصویب آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی گردشگری سلامت اظهار کرد: هر تشکل یا شورایی که بتواند به پیشبرد اسناد بالادستی و توسعه صنعت گردشگری کمک کند، اقدامی بسیار ارزشمند است، اما موفقیت این شورا مشروط به این است که امور اجرایی تماما به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت تنها در جایگاه سیاست‌گذار، هدایت‌کننده و ناظر ایفای نقش کند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون استان تهران با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده هر جا دولت به حوزه تصدی‌گری ورود کرده با ناکامی مواجه شده است، افزود: در تمام دنیا وظیفه دولت صرفا هدایت، حمایت و نظارت عالیه است. تصویب این آیین‌نامه قطعا حرکتی رو به جلو برای توسعه گردشگری درمانی در کشور است، به شرط آنکه رویه‌های گذشته در دخالت‌های بی‌مورد دولتی تکرار نشود.

مزیت بی‌نظیر درمان در ایران و فرصت‌سوزی در برابر رقبا

رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های استان تهران به ظرفیت‌های ویژه کشور اشاره کرد و گفت: ایران از کادر درمان و پزشکان بسیار حاذقی برخوردار است و هزینه‌های درمان، اقامت هتلی و سایر خدمات جانبی در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به مراتب ارزان‌تر و باکیفیت‌تر است. با این حال، متأسفانه شروع مدیریت گردشگری سلامت در گذشته مناسب نبود و به دلیل فقدان نظارت دقیق و دخالت‌های نابجا، بخش عمده‌ای از بیماران کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس را از دست دادیم و بازار به سمت ترکیه سوق پیدا کرد.

فرخ‌مهر تصریح کرد: اکنون نیز اگر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی شکل بگیرد، می‌توان کاستی‌های گذشته را جبران کرد و بازار منطقه را مجدداً به دست آورد.

پیوند گردشگری با ۱۳۲ رسته شغلی و منافع فراگیر ورود گردشگر

وی با اشاره به اثرات چندوجهی رونق گردشگری بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حداقل ۱۳۲ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت گردشگری پیوند دارند. تفاوتی ندارد که مسافر در قالب گردشگر درمانی، ورزشی یا نمایشگاهی وارد کشور شود، ورود گردشگر به معنای تزریق درآمد به جامعه و زنجیره تأمین است.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون استان تهران در همین رابطه به پیش‌بینی اهداف کلان ورود گردشگر درمانی اشاره کرد و افزود: اگر طبق چشم‌اندازها، ورود سالانه چند میلیون گردشگر سلامت محقق شود، تمامی زنجیره‌ها از جمله اصناف، شبکه حمل‌ونقل و تأمین مواد غذایی رونق می‌گیرند. علاوه بر این، چنین تقاضایی به ساخت و تجهیز ده‌ها هتل جدید می‌انجامد که خود از مرحله آغاز ساخت و به‌کارگیری ماشین‌آلات تا زمان بهره‌برداری، موتور محرک اشتغال‌زایی گسترده خواهد بود.

ضرورت حذف دلالان و مشارکت تشکل‌های اقامتی در تصمیم‌گیری‌ها

وی حذف واسطه‌ها را از مزایای شفاف‌سازی فرآیندها خواند و گفت: اگر پزشکان و فعالان بخش خصوصی گردشگری در چارچوبی روشن و با تکیه بر انتفاع مشترک و حرفه‌ای برنامه‌ریزی کنند، دست واسطه‌ها و دلالان از این حوزه کوتاه خواهد شد و امکان سوءاستفاده‌های پیشین از گردشگران سلامت از میان می‌رود.

فرخ‌مهر در پایان با اشاره به فرآیند تدوین اسناد سیاستی تأکید کرد: متأسفانه یکی از آسیب‌های موجود این است که آیین‌نامه‌ها عموما در دستگاه‌های دولتی بدون حضور نظرات بخش‌خصوصی تدوین می‌شود و پس از تصویب، نظرات بخش‌خصوصی پرسیده می‌شود. با توجه به اینکه اسکان و اقامت بخش لاینفک بسته سفر گردشگر درمانی است، هتلداران و تشکل‌های اقامتی حتما باید عضو موثر شورای هماهنگی گردشگری سلامت باشند تا این مصوبات در مرحله عمل با چالش‌های اجرایی مواجه نشوند.

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