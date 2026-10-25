معاصرسازی آموزش با پیوند گردشگری و نیاز بازار/آموزش، موتور اشتغال فرهنگی و صادرات صنایع دستی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی بررسی وضعیت آموزش صنایع دستی با معاونان صنایع دستی استان‌ها، سوم آبان ۱۴۰۵ در سالن نوروز برگزار شد. در این نشست نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج، مرضیه ترکمانیان، معاون اداره آموزش و ترویج، و رضا حبیب‌پور، رئیس اداره آموزش و ترویج صنایع دستی، برنامه‌ها و رویکردهای جدید این حوزه را تشریح کردند.



آموزش، اساس صنایع دستی

نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، گفت: آموزش اصل و اساس هر حوزه‌ای از جمله صنایع دستی است و با اصلاح ساختار آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌ها و بازارهای جدید، این حوزه می‌تواند به یکی از موتورهای مهم اشتغال فرهنگی و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.



پیوند آموزش با گردشگری فرهنگی

وی پیوند آموزش صنایع دستی با گردشگری فرهنگی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و افزود: تجربه استان‌ها نشان می‌دهد کارگاه‌های آموزشی مستقر در اماکن تاریخی می‌توانند به جاذبه گردشگری تبدیل شوند و آموزش تجربه‌محور را برای گردشگران فراهم کنند؛ بر همین اساس، وبینار مشترکی با معاونت گردشگری برگزار خواهد شد.



نگاه به نسل جوان و فناوری‌های نوین

رجایی بر آموزش طراحی دیجیتال، فروش اینترنتی، عکاسی محصول، بسته‌بندی مدرن و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در طراحی تأکید کرد و گفت: آموزش باید متناسب با نیاز نسل جوان و بازار روز طراحی شود و در کنار پاسداشت سنت، زمینه خلاقیت و نوآوری نیز فراهم شود.



احیای اعتبارات و توسعه آموزشگاه‌ها

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی از احصای اعتبارات آموزشی خبر داد و گفت: امسال اعتبارات این حوزه افزایش یافته و ۱۰ استان نخست ابلاغ شده و استان‌های بعدی در نوبت اعتباردهی قرار دارند. تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی برای ایفای نقش بازوی اجرایی آموزش و صدور مجوز آموزشگاه‌های صنایع دستی برای این نهاد از دیگر اقدامات است.



راهکار؛ معاصرسازی آموزش

رجایی در پایان، اصلاح نظام آموزشی، تلفیق آموزش سنتی و دانشگاهی، آموزش عملی و پروژه‌محور، طراحی سرفصل بر اساس نیاز بازار و آموزش اقتصاد دیجیتال را مسیر معاصرسازی آموزش صنایع دستی دانست.



ارتقای کیفیت و استانداردهای آموزش

مرضیه ترکمانیان، معاون اداره آموزش و ترویج صنایع‌دستی، بر ارتقای کیفیت آموزش‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش‌های کوتاه‌مدت و سمیناری جای آموزش تخصصی را نمی‌گیرد و لازم است استانداردهای فضا، صلاحیت مربیان و ابزار آموزشی تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت استان‌های پیشرو افزود: برخی استان‌ها با بهره‌گیری از استادان درجه‌یک به اشتغال و تداوم صنایع دستی کمک کرده‌اند و باید این تجربه‌ها گسترش یابد؛ همچنین تعامل دوسویه با جهاد دانشگاهی، پیگیری اعتبارات استانی و توجه به پایداری ثبت‌های جغرافیایی در دستور کار است.



برنامه‌محوری و توسعه آموزشگاه‌های آزاد

رضا حبیب‌پور، رئیس اداره آموزش و ترویج صنایع دستی، با تأکید بر ضرورت پیوستگی آموزش گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد آموزش تنها در مسیر پیوسته و برنامه‌محور نتیجه می‌دهد؛ بر همین اساس، شفافیت آماری، توسعه آموزشگاه‌های آزاد و تقویت برنامه‌ریزی استانی در دستور کار قرار گرفته و استان‌های مازندران، سمنان و زنجان در این مسیر عملکرد مطلوبی داشته‌اند.

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