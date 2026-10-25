به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری یکشنبه ۳ آبان در نشست با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، گفت: شناسایی پهنه‌های مستعد گردشگری، تدوین ضوابط مشخص برای بهره‌برداری و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری با همکاری منابع طبیعی و دستگاه‌های مسئول، می‌تواند ضمن حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان، زمینه حضور موثر بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده طبیعی استان و ضرورت بهره‌برداری اصولی از آن‌ها، اظهار کرد: گردشگری یکی از وظایفی است که باید در برنامه‌ریزی برای عرصه‌های طبیعی مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان داده است که با تعامل میان دستگاه‌های متولی و شناسایی ظرفیت‌های مشترک، می‌توان زمینه توسعه فعالیت‌های گردشگری را در مناطقی فراهم کرد که از قابلیت لازم برخوردارند.

او افزود: در سال‌های گذشته، با اصلاح اساسنامه و با همکاری مجموعه منابع طبیعی، گردشگری به‌عنوان یکی از تکالیف این مجموعه مورد توجه قرار گرفت، بر همین اساس، جلسات مشترکی برای شناسایی مناطق مستعد و بررسی امکان واگذاری آن‌ها با هدف توسعه گردشگری برگزار شده است.

تجربه ملی در ایجاد کمپ‌های گردشگری در عرصه‌های طبیعی

اکبری با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های گردشگری در عرصه‌های طبیعی کشور بیان کرد: در سال ۱۳۸۹، طرحی با عنوان مطالعات کمپ‌های گردشگری کشور اجرا شد که در جریان آن، با همکاری منابع طبیعی، حدود ۳۵۰ نقطه دارای قابلیت گردشگری در سراسر کشور شناسایی شد، در این طرح، منابع طبیعی عرصه‌های مورد نظر را معرفی می‌کرد و زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری با مشارکت مجموعه‌های مسئول توسعه می‌یافت.

او افزود: بخشی از این کمپ‌ها در پارک‌های جنگلی و عرصه‌های طبیعی ایجاد شدند و تجربه اجرای آن‌ها در استان‌های مختلف نشان داد که با همکاری دستگاه‌های متولی می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی برای ایجاد فضاهای مناسب گردشگری استفاده کرد.

ساماندهی گردشگری طبیعت‌محور برای حفاظت از منابع طبیعی

اکبری با تاکید بر ضرورت مدیریت حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی استان، اظهار کرد: مناطق طبیعی همدان از جمله سراب‌ها، چشمه‌ها، آبشارها و پارک‌های جنگلی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر دارند اما استفاده از این ظرفیت‌ها باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی همراه باشد.

او عنوان کرد: برای مدیریت حضور گردشگران در اینگونه مناطق باید امکانات مناسب و مسیرهای مشخص ایجاد شود تا هم از منابع طبیعی حفاظت شود، هم شان و کیفیت تجربه گردشگر ارتقا یابد و هم چهره نامناسبی از جاذبه‌های استان شکل نگیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه توسعه امکانات گردشگری می‌تواند امکان استفاده گروه‌های مختلف مردم از طبیعت را فراهم کند، افزود: برخورداری از خدمات و زیرساخت‌های مناسب، منحصر به گردشگران برخوردار نیست و در صورت برنامه‌ریزی صحیح، همه اقشار جامعه می‌توانند از ظرفیت‌های طبیعی بهره‌مند شوند.

شناسایی پهنه‌های مستعد گردشگری در سراب گیان و مناطق پیرامونی

اکبری با اشاره به ضرورت بررسی ظرفیت‌های گردشگری سراب گیان نهاوند، گفت: برای توسعه گردشگری در این محدوده، باید هم عرصه‌های داخل مناطق تحت مدیریت منابع طبیعی و هم پهنه‌های خارج از این محدوده‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

او ادامه داد: گاهی در فاصله‌ای نزدیک به یک جاذبه طبیعی، عرصه‌هایی وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از خدمات و فعالیت‌های گردشگری را در آن‌ها مستقر کرد.

اکبری افزود: پیشنهاد می‌شود کارشناسان تخصصی مناطق مستعد را شناسایی و از نظر مالکیت، محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های طبیعی و امکان ایجاد زیرساخت بررسی کنند، پس از این مرحله، می‌توان برای هر محدوده، طرح و بسته سرمایه‌گذاری متناسب با ویژگی‌های آن تدوین کرد.

او تصریح کرد: در صورت تعریف ضوابط روشن برای سرمایه‌گذاری، می‌توان مشخص کرد که هر طرح گردشگری با چه شرایطی اجرا شود، برای مثال، استفاده از مصالح و سازه‌های متناسب با طبیعت، پیش‌بینی مسیرهای پیاده‌روی و فراهم‌کردن امکانات تفریحی مجاز از جمله موضوعاتی است که باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریت ساخت‌وساز

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به وضعیت برخی محدوده‌های طبیعی و گردشگری، گفت: در مواردی، محدودیت‌های گسترده بدون تعریف پهنه‌های مشخص برای فعالیت‌های مجاز گردشگری، نتوانسته است مانع شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز شود. در برخی مناطق، با وجود بسته‌شدن عرصه‌ها، ساخت‌وسازهایی در میان باغ‌ها و درختان شکل گرفته که از نظر ضوابط و اصول فنی با مشکلاتی همراه است.

او ادامه داد: لازم است با بررسی کارشناسی و رعایت قوانین و ملاحظات محیطی، محدوده‌هایی برای فعالیت‌های مجاز و ضابطه‌مند مشخص شود. در این چارچوب، می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، درباره سطح اشغال، تعداد طبقات، فضای باز و سایر الزامات تصمیم‌گیری کرد تا ضمن پاسخ‌گویی به نیاز گردشگران، از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آسیب به طبیعت جلوگیری شود.

اکبری تاکید کرد: این موضوع باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود چراکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ایجاد زمینه برای استفاده مسئولانه از آن‌ها، دو هدفی هستند که باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری؛ حلقه مفقوده توسعه گردشگری همدان

او با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران در استان بیان کرد: یکی از مشکلات موجود این است که همدان هنوز بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع و آماده‌ای در اختیار ندارد تا بتواند به‌صورت مشخص به متقاضیان معرفی کند که در کدام مناطق و با چه شرایطی امکان سرمایه‌گذاری گردشگری وجود دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: سرمایه‌گذاری که برای فعالیت در همدان مراجعه می‌کند، باید با فرصت‌های مشخص، اطلاعات روشن، شرایط اجرایی و مسیر قانونی پیش‌رو مواجه شود. صرف معرفی ظرفیت‌های طبیعی کافی نیست و لازم است این ظرفیت‌ها به طرح‌های قابل اجرا و بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز بازار گردشگری تبدیل شوند.

اکبری خاطرنشان کرد: اگر همدان بتواند مجموعه‌ای از بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و کارشناسی‌شده را تدوین کند و آن‌ها را به‌صورت هدفمند به سرمایه‌گذاران معرفی کند، این اقدام می‌تواند به ایجاد تحرک در اقتصاد گردشگری استان کمک کند.

او در پایان بر ضرورت تشکیل تیم کارشناسی مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، منابع طبیعی و دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و گفت: باید با شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی محدودیت‌ها و تعیین پهنه‌های مناسب، مسیر توسعه گردشگری در عرصه‌های طبیعی را به‌صورت اصولی دنبال کنیم، مسیری که هم به حفاظت از منابع طبیعی بینجامد و هم زمینه حضور بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و رونق گردشگری استان همدان را فراهم سازد.

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