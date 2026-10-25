محسن حاجی‌سعید، کارشناس و فعال گردشگری و رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت را اقدامی ضروری برای ایجاد انسجام نهادی و تقویت سازوکارهای اجرایی این حوزه دانست و اظهار کرد: تصویب این آیین‌نامه به شکل‌گیری ساختاری کمک می‌کند که بتواند مصوبات لازم‌الاجرا داشته باشد و در نتیجه، بخشی از موانع پیش‌روی بخش‌خصوصی، بیماران و تحقق اهداف اقتصادی گردشگری سلامت را برطرف کند.

او با بیان اینکه تصویب این آیین‌نامه را باید گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری کشور ارزیابی کرد، افزود: اهمیت این اقدام و کارآمدی آن به میزان توانایی شورا در تصمیم‌گیری موثر، رفع موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. از این منظر، آیین‌نامه زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن، در عمل به بهبود فرایندها و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه بینجامد.

ضرورت عبور از پراکندگی مسئولیت‌ها برای افزایش جذب گردشگران سلامت

رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت این آیین‌نامه برای افزایش شمار گردشگران سلامت تصریح کرد: تحقق اهداف کمی در این حوزه، از جمله آمادگی برای جذب ۱۵ میلیون گردشگر، به مجموعه‌ای از عوامل و اقدامات هماهنگ وابسته است و صرف تصویب آیین‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده دستیابی به چنین هدفی باشد.

حاجی‌سعید ادامه داد: برگزاری منظم جلسات شورا، تدوین و تصویب تصمیم‌های اثربخش، بهره‌گیری از مطالعات علمی و کارشناسی و طراحی سازوکارهای مشخص برای شناسایی و رفع موانع، از جمله الزاماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مرتبط و مشکلات ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری باید به‌صورت ریشه‌ای بررسی شود تا زمینه برای شکل‌گیری فرایندی منسجم و قابل ارزیابی در مدیریت گردشگری سلامت فراهم آید.

او با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت واسطه‌ها و مقابله با مداخلات غیرشفاف در فرایند ارائه خدمات به گردشگران سلامت خاطرنشان کرد: تدوین راهکارهای روشن برای سامان‌دهی این بخش، در کنار تقویت نقش مجموعه‌های تخصصی و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، می‌تواند به بهبود فرایند جذب و ارائه خدمات به گردشگران سلامت کمک کند.

شفافیت تعرفه‌های درمانی؛ یکی از الزامات رقابت‌پذیری گردشگری سلامت

این فعال گردشگری، صدور روادید و شفافیت هزینه‌های درمان را از جمله موضوعات مهم در تسهیل ورود و ارائه خدمات به گردشگران سلامت برشمرد و گفت: صدور ویزا یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در فرایند پذیرش گردشگران سلامت انجام می‌شود، با این حال، در کنار تسهیل این فرایند، باید به مشکلات ساختاری دیگری نیز توجه کرد که بر تجربه بیمار و اعتماد او به خدمات درمانی کشور تأثیر می‌گذارند.

حاجی‌سعید با اشاره به نبود شفافیت کافی در برخی تعرفه‌های درمانی و تفاوت نرخ‌های اعلام‌شده در مراکز مختلف افزود: پراکندگی نرخ‌ها و نبود شفافیت در هزینه خدمات درمانی از مشکلات جدی این حوزه است. گردشگر سلامت باید پیش از دریافت خدمات، تا حد امکان از هزینه‌های درمان و خدمات مرتبط آگاهی داشته باشد. شفافیت در این زمینه می‌تواند به تقویت اعتماد بیماران، کاهش اختلافات احتمالی و ارتقای اعتبار مقصد درمانی کمک کند.

او با اشاره به نقش دفاتر ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت در سامان‌دهی این فرایند بیان کرد: با فعال‌شدن دفاتر تخصصی ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت و شکل‌گیری سازوکارهای حرفه‌ای برای فعالیت آنها، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات موجود، از جمله ناهماهنگی در ارائه خدمات و ابهام در فرایندهای مرتبط، کاهش یابد. البته تحقق این هدف به تعیین ضوابط روشن، نظارت موثر و مشخص‌بودن مسئولیت هر یک از بازیگران این حوزه نیاز دارد.

نظارت بر کیفیت خدمات؛ حلقه ضروری تکمیل زنجیره گردشگری سلامت

رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به مسائل و نارضایتی‌های احتمالی بیماران در جریان دریافت خدمات درمانی را از موضوعات مهم در مدیریت گردشگری سلامت دانست و اظهار کرد: پس از آغاز فرایند درمان، ممکن است برخی بیماران نسبت به عملکرد کادر درمان یا کیفیت خدمات ارائه‌شده نارضایتی‌هایی داشته باشند، ازاین‌رو، لازم است سازوکاری مشخص برای بررسی این موارد، نظارت بر عملکرد بخش‌های مرتبط و ارزیابی نتایج پیش‌بینی شود.

او تاکید کرد: شورای هماهنگی گردشگری سلامت باید بتواند در چارچوب اختیارات و وظایف خود، مسائل و موانع شناسایی‌شده را به‌صورت نظام‌مند بررسی کند و برای رفع مشکلات، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول را به وجود آورد. رسیدگی موثر به شکایات، ارزیابی مستمر کیفیت خدمات و پیگیری نتایج تصمیم‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت تجربه گردشگران سلامت کمک کند.

حاجی‌سعید در جمع‌بندی سخنان خود، کارآمدی آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت را وابسته به کیفیت اجرای آن دانست، فرایندی که باید با تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، تقسیم کار روشن، شفافیت در ارائه خدمات، تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی و نظارت مستمر همراه باشد تا ظرفیت‌های گردشگری سلامت کشور به نتایجی پایدار و قابل ارزیابی در جذب گردشگر و توسعه اقتصادی منجر شود.

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