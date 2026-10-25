۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵

بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از روند کاوش و گمانه‌زنی محوطه باستانی خورگام رودبار/ تسهیل پاسخگویی به استعلامات مردمی و صیانت از میراث تمدنی در پاسداری از هویت ملی

بازدید میدانی مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از روند کاوش و گمانه‌زنی محوطه باستانی خورگام رودبار/ تسهیل پاسخگویی به استعلامات مردمی و صیانت از میراث تمدنی در پاسداری از هویت ملی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، طی بازدید از محوطه باستانی خورگام رودبار، روند گمانه‌زنی علمی این محوطه را بررسی کرد؛ اقدامی که با توجه به تأکیدات مقام عالی وزارت مبنی برگره‌گشایی، حل مسائل و پاسخگویی حداکثری به مطالبات مردم و تسریع در امور، انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٣ آبان‌ماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه با حضور در منطقه باستانی خورگام، از نزدیک مراحل کاوش و گمانه‌زنی این محوطه ارزشمند تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

کاوش این محوطه باستانی که وسعتی در حدود ۵ هکتار دارد، با سرپرستی محمدرضا امیری‌نژاد و با هدف پاسخ‌گویی به استعلام اشخاص حقیقی انجام شد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در جریان این بازدید، با اشاره به فرمایشات مقام عالی وزارت و رویکرد محوری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان مبنی بر حل مسائل، بر ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه شهری، پاسخگویی به حقوق قانونی مردم و حفاظت از پهنه‌های باستانی تأکید کرد و پایش مستمر این محوطه‌ها را تضمین‌کننده حفظ هویت تاریخی و ریشه‌های فرهنگی منطقه برشمرد.

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کد خبر 1405080300198
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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