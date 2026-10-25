به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٣ آبان‌ماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه با حضور در منطقه باستانی خورگام، از نزدیک مراحل کاوش و گمانه‌زنی این محوطه ارزشمند تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

کاوش این محوطه باستانی که وسعتی در حدود ۵ هکتار دارد، با سرپرستی محمدرضا امیری‌نژاد و با هدف پاسخ‌گویی به استعلام اشخاص حقیقی انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در جریان این بازدید، با اشاره به فرمایشات مقام عالی وزارت و رویکرد محوری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان مبنی بر حل مسائل، بر ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه شهری، پاسخگویی به حقوق قانونی مردم و حفاظت از پهنه‌های باستانی تأکید کرد و پایش مستمر این محوطه‌ها را تضمین‌کننده حفظ هویت تاریخی و ریشه‌های فرهنگی منطقه برشمرد.

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