خوشنویسی؛ ظرفیتی برای پیوند هنر، هویت فرهنگی و گردشگری همدان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری یکشنبه ۳ آبان در دیدار با جمعی از اساتید خوشنویسی استان همدان، با اشاره به جایگاه این هنر در بازتاب مفاهیم فرهنگی و معنوی، اظهار کرد: خوشنویسی هنری است که از مرز رنگ‌ولعاب و زیبایی ظاهری فراتر می‌رود و با زبان خاص خود، مفاهیم، اندیشه‌ها و پیام‌های فرهنگی را منتقل می‌کند؛ ظرفیتی که در گذر زمان اهمیت خود را حفظ کرده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: هر اندازه بتوان از ظرفیت‌های معنوی و مفهومی هنر خوشنویسی در عرصه گردشگری بهره گرفت، زمینه برای غنی‌تر شدن محتوای فرهنگی جاذبه‌ها و تقویت ارتباط گردشگران با هویت تاریخی و فرهنگی مقصد فراهم می‌شود.

او با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های گردشگری، تصریح کرد: گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه هنرهای اصیل و ریشه‌دار نیز می‌توانند در شکل‌گیری تجربه‌ای عمیق‌تر و ماندگارتر برای گردشگران نقش‌آفرین باشند. از این منظر، خوشنویسی می‌تواند به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ ایرانی، زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های مشترک میان هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری فراهم کند.

اکبری با اعلام آمادگی این اداره‌کل برای گسترش تعامل با جامعه خوشنویسی استان، بیان کرد: برای دستیابی به این ترکیب برنده و بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های متقابل، آمادگی داریم بستر همکاری‌های مشترک با انجمن خوشنویسان استان همدان را فراهم کنیم و در صورت توافق طرفین، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای تعریف زمینه‌های همکاری و پیشبرد برنامه‌های مشترک را در دستور کار قرار دهیم.

او ادامه داد: هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و هنری می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی توانمندی‌های استان ایجاد کند، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و هنرمندان خوشنویس در برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، در صورت برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند به معرفی بهتر هنرهای اصیل و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و گردشگری کمک کند.

در این دیدار، جمعی از اساتید خوشنویسی استان نیز ضمن معرفی رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی فعالیت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره وضعیت این هنر و ظرفیت‌های همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح کردند.

حاضران با اشاره به اهمیت تعامل میان نهادهای متولی فرهنگ و هنر، شرایط و ظرفیت‌های موجود در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان را برای گسترش فعالیت‌های هنری و آموزشی انجمن خوشنویسان مناسب ارزیابی کردند و بر ضرورت پیگیری زمینه‌های همکاری تاکید داشتند.

در پایان این دیدار، مقرر شد در گام بعدی، نشست تخصصی و جامع‌تری با حضور جمعی از خوشنویسان استان، سرپرست اداره‌کل و معاونان وی برگزار شود تا ضمن بررسی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و نیازهای این حوزه، زمینه‌های همکاری مشترک و مسیر اجرایی تحقق پیشنهادهای مطرح‌شده مشخص شود.

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