به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۳ آبان، سیدجواد موسوی با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی تجربیات و خاطرات پیشکسوتان حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی اظهار کرد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است و می‌تواند بخش مهمی از تجربیات، خاطرات و روایت‌های افرادی را ثبت کند که در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نقش داشته‌اند.



وی افزود: در پی تاکیدات دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت اجرای پروژه تاریخ شفاهی در استان‌ها و برگزاری کارگاه آموزشی با هدف تبیین اهمیت این موضوع، ایجاد دبیرخانه تاریخ شفاهی در استان به‌عنوان یکی از الزامات اجرایی این طرح در دستور کار قرار گرفته است.



موسوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان‌رضوی پیش از ابلاغ برنامه‌های اخیر وزارتخانه تصریح کرد: این اداره‌کل از ماه‌ها قبل، با درک اهمیت ثبت تاریخ شفاهی فعالان و پیشکسوتان گردشگری، فعالیت خود را در زمینه مستندسازی و تدوین تاریخ شفاهی هتلداری آغاز کرده است که ایجاد دانشنامه هتلداری مشهد و تولید محتوای مکتوب و تصویری در همین راستا انجام می‌شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون تصویربرداری از ۱۲ قسمت از مجموعه اطلس فعالان گردشگری مشهد به پایان رسیده و ادامه این پروژه نیز در دست اقدام است. همچنین برنامه‌ریزی برای تدوین و انتشار کتاب و تهیه مستند ویدئویی درباره تاریخ شفاهی هتلداری استان، با هدف ثبت تجربیات، خاطرات و نقش‌آفرینی پیشکسوتان این حوزه، دنبال می‌شود.



وی با بیان اینکه تاریخ شفاهی هتلداری مشهد بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی این شهر به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: مشهد به واسطه میزبانی از زائران بارگاه منور رضوی، سابقه‌ای دیرینه در حوزه مهمان‌نوازی و خدمات اقامتی دارد. روایت زندگی و فعالیت افرادی که طی سالیان متمادی در این عرصه خدمت کرده‌اند، می‌تواند ابعاد کمتر ثبت‌شده‌ای از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و گردشگری مشهد را برای نسل‌های آینده حفظ کند.



موسوی تأکید کرد: دبیرخانه تاریخ شفاهی با رویکردی نظام‌مند، زمینه هماهنگی، برنامه‌ریزی و پیگیری طرح‌های مرتبط با گردآوری، ثبت، تدوین و نگهداری روایت‌های شفاهی پیشکسوتان را فراهم می‌کند و تلاش خواهد شد این ظرفیت در حوزه‌های مختلف مأموریتی اداره‌کل مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تدوین اطلس هنرمندان پیشکسوت صنایع‌دستی استان خبر داد و گفت: در ادامه این مسیر، ثبت تاریخ شفاهی هنرمندان برجسته و پیشکسوت صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا تجربیات ارزشمند، شیوه‌های تولید، خاطرات حرفه‌ای و میراث ناملموس مرتبط با هنرهای سنتی استان مستندسازی شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در پایان اظهار امیدواری کرد با راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی و توسعه طرح‌های مستندسازی، گام مؤثری در جهت صیانت از حافظه تاریخی استان، انتقال تجربیات نسل‌های پیشین به نسل جوان و معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی برداشته شود.

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