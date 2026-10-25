به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا خلجی یکشنبه ۳ آبان، اظهار کرد: استاد اصغر مرتضایی، هنرمند رشته‌های منبت، مشبک و ساخت آثار قرآنی چوبی، به همراه جمعی از هنرمندان و مسئولان کشور، در قالب هیئتی اعزامی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به‌منظور شرکت در برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه، عازم این کشور شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: این سفر با هدف برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در چهار شهر روسیه شامل مسکو، سن‌پترزبورگ، آستاراخان و کازان انجام شد.

او ادامه داد: استاد مرتضایی به همراه گروهی ۱۲ نفره از هنرمندان و نمایندگان فرهنگی کشور در شهر کازان حضور یافت و در این رویداد فرهنگی، آثار خود را در زمینه هنرهای سنتی ایران، با محوریت منبت، مشبک و ساخت تابلوهای قرآنی، به نمایش گذاشت.

معاون صنایع‌دستی استان همدان تصریح کرد: هنرمندان ایرانی در رشته‌های متنوعی از جمله خوشنویسی، خاتم‌کاری، فیروزه‌کوبی، فرش دستباف، صنایع‌دستی چرمی و دیگر هنرهای اصیل ایرانی نیز در این برنامه حضور داشتند و جلوه‌هایی از تنوع، غنا و پیشینه فرهنگی و هنری ایران را به مخاطبان روسی معرفی کردند.

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