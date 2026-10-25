۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۹

تشریح اهداف تشکل صنایع‌دستی استان در شهرستان گرمه

تشریح اهداف تشکل صنایع‌دستی استان در شهرستان گرمه

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه گفت: نشست تبیین اهداف و کارکردهای تشکل صنایع‌دستی استان با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و حمایت از هنرمندان در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر گفت: این نشست روز شنبه ۲ مهرماه در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه تشکیل شد و محور آن بررسی نقش کلیدی تشکل‌های صنفی در پیگیری مطالبات و توسعه فعالیت‌های هنرمندان حوزه صنایع‌دستی بود.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه، با اعلام این خبر گفت: تشکل‌های غیردولتی و صنفی بازوان توانمند بخش دولتی هستند و تقویت این تشکل‌ها می‌تواند به حل مشکلات بیمه، بازار فروش و تسهیل فرآیند تولید صنایع‌دستی کمک شایانی کند.
محمودی‌فر تاکید کرد: در این جلسه همچنین راهکارهای هم‌افزایی بیشتر میان فعالان صنایع‌دستی گرمه و تشکل استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای توسعه این هنر-صنعت تأکید کردند.

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کد خبر 1405080300202
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

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