به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمزه کاووسی افزود: جلسه عضوگیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی روز شنبه ۲۵ مهرماه با حضور اعضای هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خراسان شمالی، در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج تشکیل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فاروج ادامه داد: این جلسه با هدف عضوگیری و جذب فعالان حوزه صنایع‌دستی، تشریح اهداف و کارکردهای این تشکل حرفه‌ای و بررسی راهکارهای هم‌افزایی میان صنعتگران منطقه برگزار شد.

کاووسی تاکید کرد: تشکیل و تقویت تشکل‌های صنفی و تخصصی نقش مؤثری در پیگیری مطالبات فعالان صنایع‌دستی، تسهیل روند تولید و فروش محصولات و توسعه پایدار این هنر-صنعت در شهرستان فاروج دارد.

در این نشست همچنین صنعتگران و هنرمندان حاضران نظرات و دغدغه‌های خود را در خصوص مسائل حرفه‌ای، بیمه و بازار فروش مطرح کردند و نام‌نویسی از متقاضیان عضویت در تشکل انجام شد.

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