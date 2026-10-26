جمشید حمزه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت در هیئت دولت، اظهار کرد: گردشگری سلامت از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود که علاوه بر ارزآوری و اشتغال‌زایی، می‌تواند به توسعه سایر بخش‌های صنعت گردشگری نیز کمک کند.

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به ظرفیت‌های پزشکی کشور افزود: ایران از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه پزشکی، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های بیمارستانی برخوردار است و هزینه‌های رقابتی خدمات درمانی نیز می‌تواند در جذب گردشگران سلامت نقش مؤثری ایفا کند.

او با بیان اینکه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم ایجاد هماهنگی موثر میان بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: توسعه گردشگری سلامت به همکاری منسجم دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش‌خصوصی نیاز دارد. تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت می‌تواند زمینه تقویت این همکاری‌ها، تسهیل تعامل میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد انسجام بیشتر در فعالیت‌های این حوزه را فراهم کند.

حمزه‌زاده با تاکید بر ماهیت چندبخشی گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: این حوزه فقط به ارائه خدمات پزشکی و درمانی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از خدمات مرتبط، از حمل‌ونقل و اقامت تا فعالیت‌های تفریحی و گردشگری را در بر می‌گیرد. از این منظر، کیفیت و هماهنگی خدمات در تمام مراحل سفر، در شکل‌گیری تجربه مطلوب گردشگر و تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری سلامت اهمیت دارد.

رئیس جامعه هتلداران ایران، هتل‌ها را یکی از حلقه‌های مهم زنجیره خدمات گردشگری سلامت دانست و گفت: مراکز اقامتی در کنار سایر بخش‌های خدماتی، مسئولیت مهمی در تامین کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای گردشگران سلامت بر عهده دارند. تدوین و استقرار استانداردهای متناسب با الزامات این نوع گردشگری نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نقش هتل‌ها در این حوزه کمک کند.

او با قدردانی از حمایت‌های دولت از صنعت گردشگری، تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت را اقدامی موثر در جهت توسعه این بخش ارزیابی کرد و افزود: این آیین‌نامه می‌تواند مسیر هماهنگی و همکاری را هموار کند، اما برای تسریع روند توسعه و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های کشور، تدوین نقشه‌راه ملی گردشگری سلامت نیز ضروری است.

حمزه‌زاده ادامه داد: وجود یک نقشه‌راه ملی می‌تواند مسیر حرکت، اولویت‌ها و اقدامات موردنیاز برای توسعه گردشگری سلامت را روشن‌تر کند و در کنار سازوکارهای هماهنگی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه، به انسجام‌بخشی بیشتر فعالیت‌ها و تسریع روند پیشرفت این حوزه کمک کند. جامعه هتلداران ایران نیز آمادگی دارد با تمام توان از توسعه گردشگری سلامت و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش حمایت کند.

رئیس جامعه هتلداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود، بازاریابی بین‌المللی و سامان‌دهی فعالیت واسطه‌ها را از موضوعات مهم در مسیر توسعه گردشگری سلامت برشمرد و اظهار کرد: معرفی موثر ظرفیت‌های پزشکی و درمانی کشور در بازارهای هدف بین‌المللی، نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت دولت است و باید به‌عنوان یکی از الزامات توسعه این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

او با انتقاد از گسترش فعالیت دلالان در گردشگری سلامت تاکید کرد: متاسفانه در شرایط کنونی، بخشی از فعالیت‌های این حوزه در اختیار دلالان قرار گرفته است. سامان‌دهی فعالان، تقویت سازوکارهای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت در این بازار کمک کند. در این میان، آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت ظرفیت آن را دارد که به سامان‌دهی بیشتر فعالیت‌ها و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و بخش‌خصوصی یاری برساند.

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