به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در برخی محورهای ۵ استان کشور خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در روز دوشنبه ۴ ماه نیز گفت: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان بارش باران گزارش شده است.

او افزود: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، و آزادراه کرج- تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره نیز نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار- تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا به رانندگان توصیه کرد که با توجه به بارش باران در برخی محورهای شمالی کشور، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند. همچنین با توجه به ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران، رانندگان از تغییر مسیر ناگهانی و حرکات پرخطر خودداری کرده و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

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