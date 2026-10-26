۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

گام سرنوشت‌ساز ماسوله در مسیر یونسکو؛

آغاز ارزیابی میدانی پرونده ثبت‌جهانی ماسوله/ ارزیاب ایکوموس وارد ایران شد

آغاز ارزیابی میدانی پرونده ثبت‌جهانی ماسوله/ ارزیاب ایکوموس وارد ایران شد

صبح امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از شایفول بن شاهیدان، ارزیاب شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها (ایکوموس) که برای ارزیابی میدانی پرونده ثبت‌جهانی «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» به ایران سفر کرده است، استقبال کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین استقبال از ارزیاب رسمی ایکوموس صبح امروز با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی و هیئت همراه برگزار شد و پس از آن، هیئت کارشناسی برای آغاز برنامه‌های ارزیابی میدانی، عازم شهر تاریخی ماسوله شد.

این ماموریت کارشناسی، مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مرحله در فرایند ثبت‌جهانی ماسوله به شمار می‌رود. ارزیاب ایکوموس به‌عنوان بازوی مشورتی یونسکو، با حضور مستقیم در عرصه و حریم منظر فرهنگی ماسوله، اصالت، یکپارچگی، نظام حفاظتی، مدیریت مشارکتی و پیوند تاریخی انسان، معماری و طبیعت در این پهنه تمدنی را مورد بررسی دقیق و مستند قرار خواهد داد.

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» روایتی از تعامل هوشمندانه و هزاران‌ساله انسان با زیست‌بوم کوهستانی البرز است. تلفیق کالبد ارگانیک سکونت‌گاه، نظام معیشتی، دانش بومی و به‌ویژه سایت‌های ذوب فلز و آهنگری باستانی، این منظر را به سندی زنده از تداوم فناوری، فرهنگ کار و زیست پایدار در فلات ایران بدل کرده است.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی در حاشیه این استقبال، اعزام ارزیاب ایکوموس را نقطه عطف دیپلماسی میراث‌فرهنگی کشور دانست و تاکید کرد: ثبت‌جهانی ماسوله، راهبردی ملی برای صیانت نظام‌مند از میراث، توانمندسازی جوامع محلی، توسعه گردشگری مسئولانه و تثبیت جایگاه تمدن ایرانی در حافظه جهانی است.

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کد خبر 1405080400208
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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