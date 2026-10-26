به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین استقبال از ارزیاب رسمی ایکوموس صبح امروز با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی و هیئت همراه برگزار شد و پس از آن، هیئت کارشناسی برای آغاز برنامه‌های ارزیابی میدانی، عازم شهر تاریخی ماسوله شد.

این ماموریت کارشناسی، مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مرحله در فرایند ثبت‌جهانی ماسوله به شمار می‌رود. ارزیاب ایکوموس به‌عنوان بازوی مشورتی یونسکو، با حضور مستقیم در عرصه و حریم منظر فرهنگی ماسوله، اصالت، یکپارچگی، نظام حفاظتی، مدیریت مشارکتی و پیوند تاریخی انسان، معماری و طبیعت در این پهنه تمدنی را مورد بررسی دقیق و مستند قرار خواهد داد.

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» روایتی از تعامل هوشمندانه و هزاران‌ساله انسان با زیست‌بوم کوهستانی البرز است. تلفیق کالبد ارگانیک سکونت‌گاه، نظام معیشتی، دانش بومی و به‌ویژه سایت‌های ذوب فلز و آهنگری باستانی، این منظر را به سندی زنده از تداوم فناوری، فرهنگ کار و زیست پایدار در فلات ایران بدل کرده است.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی در حاشیه این استقبال، اعزام ارزیاب ایکوموس را نقطه عطف دیپلماسی میراث‌فرهنگی کشور دانست و تاکید کرد: ثبت‌جهانی ماسوله، راهبردی ملی برای صیانت نظام‌مند از میراث، توانمندسازی جوامع محلی، توسعه گردشگری مسئولانه و تثبیت جایگاه تمدن ایرانی در حافظه جهانی است.

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