به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه۴ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به عملکرد بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی در سه‌ماهه تابستان امسال اظهار کرد: در این مدت، ۴۵۶ غرفه و فروشگاه صنایع‌دستی در قالب بازارچه‌های موقت استان فعالیت داشتند که با استقبال گردشگران و بازدیدکنندگان همراه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: میزان فروش ثبت‌شده در این بازارچه‌ها به ۷۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال رسید و تعداد بازدیدکنندگان نیز ۷۹ هزار و ۴۰۰ نفر گزارش شد.

او با بیان اینکه بازارچه‌های موقت نقش مهمی در معرفی و عرضه محصولات بومی دارند، گفت: برگزاری این بازارچه‌ها فرصتی برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، توسعه بازار فروش محصولات و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های استان فراهم می‌کند.

ایزدی همچنین با اشاره به عملکرد استان در حوزه آموزش صنایع‌دستی بیان کرد: معاونت صنایع‌دستی مازندران در پایش عملکرد آموزش صنایع‌دستی بدون استفاده از اعتبار دولتی، با ثبت ۳۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، رتبه برتر را در میان استان‌های کشور کسب کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران یادآور شد: این دستاوردها بیانگر ظرفیت استان در توسعه بازارهای عرضه محصولات صنایع‌دستی و پیشبرد برنامه‌های آموزشی با تکیه بر ظرفیت‌های موجود است.

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