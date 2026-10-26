به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، مهری جوادی امروز دوشنبه ۴ آبان، با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی بازار کرمان اظهار کرد: بازار تاریخی کرمان یکی از شاخص‌ترین عناصر هویت شهری این دیار است که در طول سده‌ها، علاوه بر ایفای نقش اقتصادی و تجاری، در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی، فرهنگی و معماری شهر نیز تاثیرگذار بوده است، ازاین‌رو صیانت از این مجموعه، فراتر از حفاظت از یک بنای تاریخی، به معنای پاسداشت بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی مردم کرمان است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه بازار تاریخی کرمان مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از ارزش‌های معماری، تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است، افزود: وجود کاروانسراها، سراها و ابنیه تاریخی متعدد در محدوده و پیرامون بازار، بر اهمیت این پهنه تاریخی افزوده است، این بناها در پیوند با یکدیگر، روایتگر پیشینه تجارت، شیوه‌های زندگی، روابط اجتماعی و جایگاه تاریخی کرمان در شبکه مبادلات اقتصادی و فرهنگی هستند و حفاظت از آن‌ها باید با نگاهی جامع و مبتنی بر ارزش‌های بافت تاریخی دنبال شود.

او با تاکید بر ضرورت توجه به حفاظت پایدار این مجموعه تصریح کرد: صیانت از بازار تاریخی تنها به اقدامات مقطعی مرمتی محدود نمی‌شود، بلکه نگهداری مستمر، رسیدگی به وضعیت بناها، پیشگیری از آسیب‌های تدریجی و رعایت ضوابط حفاظتی در هرگونه مداخله، از الزامات اصلی حفاظت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود و تحقق این اهداف نیز مستلزم توجه هم‌زمان به ارزش‌های معماری، نیازهای بهره‌برداران و استمرار حیات اقتصادی و اجتماعی بازار است.

جوادی همکاری میان مالکان، شهرداری کرمان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان را یکی از ارکان اساسی حفاظت از این مجموعه دانست و گفت: با توجه به گستردگی بازار تاریخی و تعدد مالکان و بهره‌برداران، دستیابی به نتایج ماندگار در حوزه حفاظت و سامان‌دهی، نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها، هماهنگی در اجرای اقدامات و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان است، در این مسیر اداره‌کل میراث‌فرهنگی بر اساس وظایف تخصصی خود، پیگیری ضوابط حفاظتی و ضرورت صیانت از اصالت بناها را دنبال می‌کند و همراهی شهرداری و مالکان می‌تواند زمینه اجرای موثرتر برنامه‌های نگهداری و حفاظت را فراهم سازد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و تداوم فعالیت‌های روزمره بازار خاطرنشان کرد: بازار تاریخی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در زندگی شهری حفظ کند که ضمن صیانت از ویژگی‌های اصیل معماری و تاریخی، امکان تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی متناسب با هویت آن نیز فراهم باشد، هرگونه اقدام در این محدوده باید با در نظر گرفتن پیوستگی عناصر تاریخی، پرهیز از مداخلات آسیب‌زا و توجه به ضوابط تخصصی حفاظت از میراث‌فرهنگی انجام شود.

او در پایان تاکید کرد: بازار تاریخی کرمان و بناهای ارزشمند پیرامون آن سرمایه‌هایی فرهنگی برای نسل‌های امروز و آینده هستند و مسئولیت حفاظت از این میراث، محدود به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، تقویت تعامل میان نهادهای مسئول، مالکان، کسبه و سایر ذی‌نفعان می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت پایدار از این مجموعه تاریخی و انتقال ارزش‌های معماری و فرهنگی آن به نسل‌های آینده باشد، مجموعه‌ای که هویت تاریخی کرمان در بخش مهمی از آن تجلی یافته است.

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