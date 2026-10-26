به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی صمیمیان روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان، اظهار کرد: اجرای اقدامات ماندگار در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، نیازمند مسئولیت‌پذیری، پیگیری مستمر و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود است.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به روند اجرای بازارچه صنایع‌دستی سمنان افزود: با وجود احداث ۸۸ بازارچه صنایع‌دستی در کشور که همچنان تکمیل نشده‌اند، با حمایت استاندار سمنان و پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای این بازارچه در سمنان در حال پیگیری است.

او در ادامه به اعلام مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان درباره آغاز عملیات اجرایی بازارچه صنایع‌دستی سمنان از ۱۵ آذرماه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند با ایجاد فضای مناسب برای عرضه محصولات بومی، به حمایت از هنرمندان، معرفی توانمندی‌های محلی و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.

صمیمیان تصریح کرد: باید ضمن رعایت ضوابط قانونی و اصول حفاظت از آثار تاریخی، شرایط لازم برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی از جمله کاروانسرای شاه عباسی سمنان فراهم شود، چراکه این اقدامات علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، در مرحله مرمت و پس از بهره‌برداری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز فراهم می‌کند.

فرماندار شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان سمنان، از جمله تپه‌های میرک، آثار تاریخی و روستاهای مستعد گردشگری، از توانمندی‌های مهم شهرستان به شمار می‌روند که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط شناسایی، سامان‌دهی و معرفی شوند تا زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان فراهم شود. او خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاها می‌تواند ضمن معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بومی، به رونق اقتصادی مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال کمک کند.

او در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روز سمنان و رویدادهای فرهنگی مرتبط با معرفی ظرفیت‌های شهرستان، تاکید کرد: هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای آماده‌سازی و اجرای برنامه‌های روز سمنان امری ضروری است زیرا این رویدادها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی سمنان در سطح ملی است.

انتهای پیام/