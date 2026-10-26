به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: نخستین وبینار آموزشی دانشجویی ورامین‌شناسی با موضوع بررسی و شناخت جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، مذهبی و طبیعی دشت ورامین برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه آموزشی و فرهنگی، آشنایی دانشجویان بخصوص دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس ورامین با بخشی از تاریخ و تمدن دشت ورامین به عنوان زادگاه و یا محل تحصیل خودشان است.

او تصریح کرد: این جلسه ویژه معرفی و بررسی جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌های دشت ورامین شامل شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک با موضوعات مسجد، امامزاده، حمام خزینه، آب انبار، یخچال سنتی، آسیاب آبی، قنات، پل، کاروانسرا، جاده‌های درختی، عمارت و خانه‌های تاریخی و… است.

تاجیک افزود: این برنامه به دو صورت حضوری ویژه اختصاصی دانشجویان و وبینار آنلاین در گوگل میت در روز سه‌شنبه پنجم آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ظهر در محل ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان اظهار کرد: کارگاه آموزشی مذکور با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، دانشگاه علمی کاربردی اریکه پرسپولیس و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ برگزار و حضور اختصاصی برای دانشجویان این دانشگاه آزاد و رایگان است.

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