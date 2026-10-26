انتشار مجله شوکران با پرونده ویژه تمدن هرمز

پونه ندایی، سردبیر مجله فرهنگی و هنری شوکران، از انتشار شصت‌ویکمین شماره این مجله با عنوان هرمزنامه خبر داد. این شماره در ۲۰۰ صفحه و با تمرکز بر تاریخ، فرهنگ، باستان‌شناسی، هنر و میراث دریایی هرمز، ابعاد گوناگون تمدن این منطقه راهبردی در خلیج‌فارس را بررسی می‌کند.

پونه ندایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: «هرمزنامه» مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی، گفت‌وگوها، نقد و معرفی کتاب و مطالب هنری را دربرمی‌گیرد و می‌کوشد جایگاه تاریخی و تمدنی هرمز را در پیوند با تاریخ دریانوردی، تجارت دریایی و فرهنگ ساحل‌نشینان خلیج‌فارس بازخوانی کند.

وی افزود: این شماره با دو شعر از شمس لنگرودی آغاز می‌شود و در ادامه، موضوعاتی همچون نخستین ساکنان هرمز، پیشینه دریانوردی ایران، تجارت دریایی، تمدن‌های ساحلی و پیوندهای تاریخی ایران با منطقه خلیج‌فارس را مورد توجه قرار می‌دهد.

سردبیر مجله «شوکران» با اشاره به مطالب پژوهشی این شماره گفت: مقالاتی با عنوان‌های «ایران دریایی»، «نخستین ساکنان هرمز»، «ققنوس فرهنگ‌ها»، «مملکت هرمز»، «هرمز؛ بندر تجاری»، «ردپای ایران در شاهراه دریایی ۲۰۰۰ سال پیش»، «هشدار آلودگی در تنگه هرمز»، «فرهنگ دریایی ساحل‌نشینان خلیج‌فارس» و «هرموز؛ گمشده تمدن ایرانی» در این شماره منتشر شده‌اند که ابعاد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و زیست‌محیطی این منطقه را بررسی می‌کنند.

ندایی ادامه داد: در بخش هنر معاصر، پرونده‌ای درباره فیلم «جزیره رنگین» ساخته خسرو سینایی و گفت‌وگوهایی با احمد نادعلیان و فرشید فرجی منتشر شده است. همچنین مقاله «تولد زنان نقابدار» نوشته گیزلا وارگا سینایی و مطلب «زن، طبیعت یا زندان مقدس؛ نگاهی به نقاشی‌های احمد نادریان» به بازنمایی زنان نقابدار و جلوه‌های هنری مرتبط با هرمز می‌پردازند.

به گفته وی، مقاله «کوه گاوبست؛ کشف قیر ایران در عمان» نیز از دیگر مطالب این شماره است که به پیوندهای تاریخی و جغرافیایی منطقه توجه دارد.

معرفی و بررسی کتاب‌های مرتبط با تاریخ و فرهنگ هرمز و خلیج‌فارس، بخش دیگری از «هرمزنامه» را تشکیل می‌دهد. «نگاهی به رمان داستان شرافت» اثر رضا و ربابه، «ایستادگی دردناک هرمزی‌ها در برابر پرتغالی‌ها»، «تجربه بازنویسی جنگ‌نامه کشم» در کتاب «کشم‌نامه»، «وقتی جنگ به هنگام رسید» و «نگاهی به کتاب ژرف دریا و تاریک چاه» از جمله مطالب این بخش هستند.

سردبیر مجله «شوکران» همچنین به بخش پایانی این شماره اشاره کرد و گفت: گزارشی با عنوان «سوگی که نقطه فرود ندارد» به فاجعه میناب و اندوه ناشی از جان‌باختن کودکان می‌پردازد؛ روایتی که بر اهمیت ثبت رویدادهای تلخ و حفظ آن‌ها در حافظه جمعی تأکید دارد.

رونمایی از «هرمزنامه» در گالری هو

آیین رونمایی از شصت‌ویکمین شماره مجله «شوکران» روز جمعه با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از علاقه‌مندان فرهنگ و هنر در گالری هو برگزار شد. این مراسم هم‌زمان با نمایشگاه «قصه هرمز» برپا شد که در آن آثاری از نقاشی‌های گیزلا وارگا سینایی با موضوع زنان نقابدار هرمز و نقشه‌های تاریخی جزیره به نمایش درآمد.

هم‌زمان با انتشار این شماره، هفت پادکست از مطالب «هرمزنامه» نیز در صفحه اینستاگرام مجله به نشانی @shokaranmagazine منتشر شده است.

شصت‌ویکمین شماره مجله «شوکران» با مشارکت جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان، از جمله شمس لنگرودی، پونه ندایی، مهدی ده‌دار، سپهر زارعی، همایون امیرزاده، محمد ذاکری، طارق محیایی درگهانی، عبدالرضا دشتی‌زاده، احمد نادعلیان، گیزلا وارگا سینایی، مجتبی گهستونی، فرشید فرجی و جبار رحمانی منتشر شده است.

«هرمزنامه» با گردآوری پژوهش‌ها، روایت‌ها و دیدگاه‌های متنوع درباره تاریخ، فرهنگ، هنر و میراث دریایی، می‌کوشد جایگاه هرمز را در حافظه تاریخی و تمدنی ایران و منطقه خلیج‌فارس برجسته کند.

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