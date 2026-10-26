بررسی میدانی مسائل و مطالبات روستاهای دماوند با حضور مسئولان شهرستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، به همراه شاهرخ رامین، نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، حسن حسین‌پور، بخشدار مرکزی دماوند، حامد سلطان‌آهی، معاون فنی و عمرانی فرمانداری، احمد کریمی، مسئول حراست فرمانداری و جمعی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ۴ آبانماه جاری، از روستاهای هویر، مومج، یهر و کهنک بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات، ارزیابی نیازهای زیرساختی و خدماتی و آگاهی مستقیم از مطالبات روستاییان انجام شد و مسئولان از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های ساکنان این مناطق قرار گرفتند.

علی افضلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند گفت: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله ضرورت بازسازی و مرمت بناهای تاریخی، رفع نقاط حادثه‌خیز، احداث پاسگاه نیروی انتظامی، بازنگری طرح هادی روستاها و تقویت پوشش شبکه تلفن همراه به‌عنوان بخشی از مطالبات مطرح‌شده از سوی ساکنان مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: رسیدگی به مسائل مرتبط با بناهای تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری روستایی، در کنار رفع مشکلات عمرانی و خدماتی، از موضوعات مهم در مسیر توسعه متوازن روستاهای شهرستان دماوند به شمار می‌رود.

افضلی تصریح کرد: این بازدید میدانی با هدف پیگیری مسائل و مطالبات روستاییان و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای بررسی و رفع مشکلات در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، زیرساختی و میراث فرهنگی انجام شد.

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